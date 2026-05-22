Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Keppel hợp tác chiến lược với OSI Holdings: Kiến tạo biểu tượng bất động sản cao cấp bền vững tại Việt Nam

P.V

Keppel Ltd., thông qua Bộ phận Bất động sản của Tập đoàn tại Việt Nam, và Công ty Cổ phần OSI Holdings chính thức ký kết thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, khẳng định cam kết của hai doanh nghiệp trong việc kiến tạo những dự án bất động sản bền vững, mang tính biểu tượng tại Hà Nội và TP. HCM, Việt Nam.

Nền tảng của mối quan hệ hợp tác chiến lược

image001-1368.jpg
Đại diện lãnh đạo Keppel và OSI Holdings tại buổi Lễ ký kết..

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tận dụng thế mạnh của cả hai đơn vị: Tư duy sản phẩm thực chất và bản lĩnh thị trường của OSI Holdings, cùng với năng lực điều hành và quản lý tài sản và các giải pháp đô thị thông minh, bền vững từ Keppel.

Lễ ký kết có sự tham dự của đội ngũ lãnh đạo cấp cao của cả hai doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Joseph Low, Trưởng Đại Diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, khẳng định: “Việt Nam là thị trường chiến lược cốt lõi của Keppel trong gần bốn thập kỷ qua, và chúng tôi tiếp tục nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn rất lớn tại đây. OSI Holdings là đối tác mà chúng tôi đánh giá cao – am hiểu thị trường, có tầm nhìn rõ ràng và có năng lực thực thi mạnh mẽ. Đây là nền tảng để chúng ta cùng nhau tạo ra những dự án thực sự có giá trị cho Hà Nội và TP. HCM.”

image003-9955.jpg
Ông Joseph Low, Trưởng Đại Diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.

Về phía Công ty Cổ phần OSI Holdings, ông Trần Tùng Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – chia sẻ: “Hợp tác với Keppel là bước đi chiến lược mà OSI Holdings đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi không tìm kiếm một đối tác chỉ để bổ sung nguồn lực mà chúng tôi tìm kiếm một tổ chức cùng chia sẻ triết lý phát triển bền vững, lấy chất lượng sống của cư dân làm thước đo thành công. Keppel chính là đối tác đồng hành đó.”

Tầm nhìn Hợp tác Kế hoạch dự án trọng điểm

Trong khuôn khổ hợp tác, Keppel và OSI Holdings cam kết áp dụng mô hình hợp tác toàn diện — từ nghiên cứu thị trường, lập ý tưởng phát triển, giải pháp tài chính, đến xây dựng và vận hành. Hai bên hướng tới việc kiến tạo những sản phẩm bất động sản không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị cao cấp, bền vững cho Hà Nội và Tp.HCM trong tương lai gần.

Keppel (SGX:BN4) là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản trên toàn cầu, có chuyên môn sâu rộng với các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Ngoài trụ sở chính tại Singapore, Keppel còn hoạt động tại hơn 20 quốc gia, đem đến các dịch vụ và hạ tầng thiết yếu cho năng lượng sạch và tái tạo, giảm phát thải carbon, tái tạo đô thị bền vững và kết nối kỹ thuật số. Keppel tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư thông qua các nền tảng và danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ tín thác bất động sản niêm yết. Tại Việt Nam, Keppel là công ty bất động sản tiên phong và là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất với danh mục dự án chất lượng tại Hà Nội và Tp.HCM, bao gồm các cao ốc văn phòng hạng A, các dự án dân cư, trung tâm thương mại, các khu đô thị phức hợp và các căn hộ dịch vụ đạt nhiều giải thưởng, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ.

OSI Holdings là nhà phát triển bất động sản uy tín được biết tới với đội ngũ chuyên gia quốc tế và những dự án nhà ở, văn phòng hạng A được đầu tư công phu, triển khai bài bản tại khu vực Tây Hồ Tây cũng như các vị trí đắc địa khác tại Hà Nội.

P.V
#Keppel #OSI Holdings #bất động sản #đô thị #Hà Nội #TP.HCM #hợp tác

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe