Keppel hợp tác chiến lược với OSI Holdings: Kiến tạo biểu tượng bất động sản cao cấp bền vững tại Việt Nam

Keppel Ltd., thông qua Bộ phận Bất động sản của Tập đoàn tại Việt Nam, và Công ty Cổ phần OSI Holdings chính thức ký kết thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, khẳng định cam kết của hai doanh nghiệp trong việc kiến tạo những dự án bất động sản bền vững, mang tính biểu tượng tại Hà Nội và TP. HCM, Việt Nam.

Nền tảng của mối quan hệ hợp tác chiến lược

Đại diện lãnh đạo Keppel và OSI Holdings tại buổi Lễ ký kết..

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tận dụng thế mạnh của cả hai đơn vị: Tư duy sản phẩm thực chất và bản lĩnh thị trường của OSI Holdings, cùng với năng lực điều hành và quản lý tài sản và các giải pháp đô thị thông minh, bền vững từ Keppel.

Lễ ký kết có sự tham dự của đội ngũ lãnh đạo cấp cao của cả hai doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Joseph Low, Trưởng Đại Diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, khẳng định: “Việt Nam là thị trường chiến lược cốt lõi của Keppel trong gần bốn thập kỷ qua, và chúng tôi tiếp tục nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn rất lớn tại đây. OSI Holdings là đối tác mà chúng tôi đánh giá cao – am hiểu thị trường, có tầm nhìn rõ ràng và có năng lực thực thi mạnh mẽ. Đây là nền tảng để chúng ta cùng nhau tạo ra những dự án thực sự có giá trị cho Hà Nội và TP. HCM.”

Ông Joseph Low, Trưởng Đại Diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch, Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.

Về phía Công ty Cổ phần OSI Holdings, ông Trần Tùng Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – chia sẻ: “Hợp tác với Keppel là bước đi chiến lược mà OSI Holdings đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi không tìm kiếm một đối tác chỉ để bổ sung nguồn lực mà chúng tôi tìm kiếm một tổ chức cùng chia sẻ triết lý phát triển bền vững, lấy chất lượng sống của cư dân làm thước đo thành công. Keppel chính là đối tác đồng hành đó.”

Tầm nhìn Hợp tác Kế hoạch dự án trọng điểm

Trong khuôn khổ hợp tác, Keppel và OSI Holdings cam kết áp dụng mô hình hợp tác toàn diện — từ nghiên cứu thị trường, lập ý tưởng phát triển, giải pháp tài chính, đến xây dựng và vận hành. Hai bên hướng tới việc kiến tạo những sản phẩm bất động sản không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị cao cấp, bền vững cho Hà Nội và Tp.HCM trong tương lai gần.

Keppel (SGX:BN4) là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản trên toàn cầu, có chuyên môn sâu rộng với các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Ngoài trụ sở chính tại Singapore, Keppel còn hoạt động tại hơn 20 quốc gia, đem đến các dịch vụ và hạ tầng thiết yếu cho năng lượng sạch và tái tạo, giảm phát thải carbon, tái tạo đô thị bền vững và kết nối kỹ thuật số. Keppel tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư thông qua các nền tảng và danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ tín thác bất động sản niêm yết. Tại Việt Nam, Keppel là công ty bất động sản tiên phong và là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất với danh mục dự án chất lượng tại Hà Nội và Tp.HCM, bao gồm các cao ốc văn phòng hạng A, các dự án dân cư, trung tâm thương mại, các khu đô thị phức hợp và các căn hộ dịch vụ đạt nhiều giải thưởng, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ.

OSI Holdings là nhà phát triển bất động sản uy tín được biết tới với đội ngũ chuyên gia quốc tế và những dự án nhà ở, văn phòng hạng A được đầu tư công phu, triển khai bài bản tại khu vực Tây Hồ Tây cũng như các vị trí đắc địa khác tại Hà Nội.