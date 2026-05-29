Hà Nội triển khai 57 dự án nhà ở xã hội

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, hiện toàn thành phố có 57 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó, nhà ở xã hội phục vụ lực lượng vũ trang gồm 9 dự án (7 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng và 2 dự án đang hoàn thiện các thủ tục liên quan quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và hồ sơ pháp lý).

Đối với nhóm nhà ở xã hội khác gồm 48 dự án, hiện có 6 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 30 dự án đang triển khai; 8 dự án chưa giải phóng mặt bằng do đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và hồ sơ pháp lý liên quan; còn 4 dự án chưa cập nhật thông tin cụ thể.

Phối cảnh 1 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá, việc sớm đưa các dự án nhà ở xã hội vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo quỹ nhà ở chính sách phục vụ cán bộ và nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đối với các dự án thuộc Bộ Công an, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; giao Văn phòng UBND thành phố tổng hợp, thống nhất lại mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án.

Đối với các dự án còn lại, lãnh đạo UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, thống nhất lại tiến độ giải phóng mặt bằng để tổng hợp báo cáo chung đối với toàn bộ 57 dự án; đồng thời tách bạch rõ phần việc đã hoàn thành và các nội dung tiếp tục triển khai.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ cương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các địa phương và chủ đầu tư theo tiến độ từng dự án. Định kỳ 2 đến 3 tuần, chậm nhất 1 tháng, các đơn vị phải kiểm đếm, rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng, ông Cường yêu cầu các địa phương bám sát các quy định của Luật Đất đai và các cơ chế đặc thù của thành phố để tập trung tuyên truyền, thực hiện. Đối với các dự án thuộc diện áp dụng Nghị quyết số 258, các địa phương phải khẩn trương phê duyệt ngay phương án.

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ đường găng đối với từng dự án để triển khai đồng bộ; trong đó ưu tiên nhóm dự án nhà ở xã hội tương tự các công trình trọng điểm.

Thành phố duy trì 3 tổ công tác lưu động hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Riêng tổ công tác phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5, sau khi hoàn thành nhiệm vụ (trước ngày 30-5) sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án khác trên địa bàn, chuẩn bị triển khai dự án đường Vành đai 3,5 và các dự án nhà ở xã hội.

Thành phố giao Sở Xây dựng đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ; yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực thi công ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng sạch. Chủ đầu tư không phối hợp với địa phương hoặc cố tình chây ỳ, chậm tiến độ sẽ bị xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc.