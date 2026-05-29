Novotel Living & Regal Residence: Bộ sưu tập 5 tòa tháp mặt biển siêu giới hạn ra mắt mùa hè 2026

Tọa lạc tại lõi trung tâm đại đô thị Regal Legend (Đồng Hới, Quảng Trị), tổ hợp 5 tòa tháp Novotel Living & Regal Residence xác lập một chuẩn mực sống quốc tế ngay tại trái tim thành phố biển. Hơn cả một không gian sống và lưu trú 5 sao, dự án mang đến đặc quyền thụ hưởng tinh hoa văn hóa và một giải pháp tích sản an toàn, bền vững cho giới đầu tư toàn cầu.

"Kỳ quan tầng không" ngự đỉnh phồn hoa

Vươn cao 40 tầng (chạm mốc 145m) và thuộc top những công trình vĩ đại nhất miền Trung, 5 tòa tháp biểu tượng Regal Residence & Novotel Living là kết tinh từ cú bắt tay lịch sử giữa Regal Group và những "người khổng lồ" toàn cầu: Studio8, B+H, Turner, Palmer Acoustics, CBRE và Tập đoàn Accor (thương hiệu Novotel).

Bốn tòa tháp cao 40 tầng thuộc thương hiệu Regal Residence và 1 tòa tháp 30 tầng gồm trung tâm thương mại và căn hộ thương hiệu Novotel Living.

Dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư B+H Architects thiết kế mặt đứng của các tòa tháp mô phỏng chân thực nhịp điệu của những cơn sóng vỗ bờ, phản chiếu ánh sáng rực rỡ và sự chuyển động không ngừng của đại dương mênh mông. Hiệu ứng thị giác này biến 5 tòa tháp thành những viên pha lê lấp lánh giữa lòng Đồng Hới.

Bước vào bên trong, không gian nội thất mở ra một "Hành trình khám phá kho báu bí ẩn", tinh tế chắt lọc nét hùng vĩ của hang động Sơn Đoòng cùng vật liệu thủ công từ các làng nghề di sản. Sự cộng hưởng này, kết hợp với hệ thống nội thất xa xỉ nhập khẩu, tạo nên một không gian sống đậm tính duy mỹ.

Quy mô tổ hợp được quy hoạch bài bản với lộ trình và định vị rõ nét. Tại Tháp Luxury (dự kiến bàn giao Quý IV/2027) cung cấp 463 căn hộ hạng sang. Điểm nhấn đắt giá là layout rộng tiệm cận 100m2, mang đến không gian bề thế như những "biệt thự trên không" đích thực. Tiếp theo Tháp Signature (dự kiến bàn giao Quý I/2028) gồm 654 căn hộ, phô diễn ngôn ngữ thiết kế mang đậm hơi thở Art Deco phóng khoáng và kiêu hãnh.

Tháp đôi Atlantic sẽ khởi công quý 4/2026 (dự kiến bàn giao Quý III/2028) thiết lập chuẩn mực sống mới quy mô bậc nhất với 989 căn hộ hạng sang. Tòa Novotel Living khởi công năm 2027( bàn giao năm 2030) tích hợp 3 tầng trung tâm thương mại sầm uất, 296 phòng khách sạn tiêu chuẩn quốc tế và 635 căn hộ ở.

Đặc quyền "All-in-one" – Nhịp đập toàn cầu bên thềm nhà

Trong triết lý bất động sản hạng sang, giá trị không gian sống được định lượng bằng tầm vóc của hệ sinh thái bao quanh. Thấu hiểu điều đó, Regal Group đặt cụm 5 tòa tháp với 3.306 căn hộ vào tọa độ "kim cương" 2,3 hecta, sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn biển Bảo Ninh. Sự quy hoạch này nhằm đưa phân khu cao tầng trở thành tâm điểm thừa hưởng trọn vẹn mô hình "Thành phố 15 phút" chuẩn toàn cầu của đại đô thị Regal Legend.

Regal Galleria - Trung tâm thương mại thế hệ mới thuộc thương hiệu Regal Mall nằm khối đế tòa tháp Novotel Living sẽ là trung tâm thu hút dòng khách du khách quốc tế đến dự án và nâng tầm chuẩn mới cho du lịch.

Ngay tại mỗi tòa tháp, chủ đầu tư tích hợp hơn 100 đặc quyền biệt lập phục vụ phong cách sống tĩnh tại: không gian thư giãn, làm việc, giải trí riêng tư thuộc “Câu lạc bộ thượng lưu” Regal Private Club, khu phát triển trí tuệ Regal Kid’s Club. Trải nghiệm tái tạo năng lượng được nâng tầm với cụm bể bơi vô cực tầng 40, trung tâm Gym & Yoga hiện đại, hệ thống bar đa phong cách và hệ thống vườn Zen, vườn dạo tầng không thu trọn đại dương bao la.

Điểm cộng lớn nhất của phân khu cao tầng này là toàn bộ cư dân dễ dàng tiếp cận chuỗi 1.000+ tiện ích của đại đô thị Regal Legend. Trục xương sống dẫn dắt nhịp sống phồn hoa là 3 tuyến phố đi bộ chính (Phố đêm Võ Nguyên Giáp, Phố đi bộ Hoàng Vân, hồ Bảo Ninh) cùng 8 tuyến phố chủ đề đa dạng. Hệ sinh thái này được định hướng thu hút hàng triệu lượt du khách, là tâm điểm đăng cai các sự kiện văn hóa, lễ hội âm nhạc quốc tế quy mô lớn của tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, giới chủ nhân nắm giữ đặc quyền thưởng lãm kiệt tác show thực cảnh nhạc nước 3D Mapping và hòa mình vào siêu lễ hội Legend Fest ngay từ ban công nhà mình. Mọi nhu cầu từ thư giãn, làm việc đến giải trí đỉnh cao đều được đáp ứng trọn vẹn trong một chỉnh thể khép kín.

An toàn vốn, tăng trưởng bền vững

Dưới góc nhìn đầu tư quốc tế, Đồng Hới đang là “vùng trũng giá” đầy tiềm năng so với các thị trường duyên hải đã bão hòa. Sự cộng hưởng từ hệ thống hạ tầng kết nối đa cực (sân bay, cao tốc, cảng biển) mở ra dư địa tăng trưởng tài sản vượt trội. Hơn thế nữa, cụm tháp cao tầng tại Regal Legend sẽ đóng vai trò là "trạm trung chuyển" các dòng chảy kinh tế - văn hóa, khai thác tối đa nguồn khách lưu trú quốc tế, qua đó củng cố tính thanh khoản dài hạn.

Nhằm thiết lập một danh mục đầu tư an toàn trước mọi biến số vĩ mô, Regal Group giới thiệu bộ giải pháp tài chính đột phá. Chỉ với 15% vốn đối ứng, nhà đầu tư đã chính thức xác lập quyền sở hữu tài sản. Trong 4 năm tiếp theo, dòng vốn được bảo vệ bởi "hợp đồng bảo hiểm lãi suất" đa lớp: ân hạn nợ gốc, miễn 100% lãi suất trong 24 tháng đầu tiên và cam kết khóa trần lãi suất không vượt quá 8,5%/năm trong 2 năm kế tiếp.

Kết hợp cùng mức chiết khấu lũy kế tiệm cận 27% và năng lực vận hành kinh tế đêm được minh chứng qua các sự kiện vạn người, tổ hợp Regal Residence & Novotel Living tự hào vận hành như một cỗ máy sinh lời ròng bền vững.

Sở hữu “kỳ quan tầng không” tại Regal Legend không chỉ là quyết định đa dạng hóa danh mục đầu tư thông thái, mà còn là bước chân vào hành trình kiến tạo một “di sản truyền đời” - nơi sự thịnh vượng được bảo tồn, kế thừa và kiêu hãnh tỏa sáng qua nhiều thế hệ.