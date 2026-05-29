Hanoi Seasons Garden: Trải nghiệm ưu quyền kiến tạo phong thái sống giao cảm giữa lòng Hà Nội

Giữa lòng Hà Nội, Hanoi Seasons Garden khơi mở hành trình sống giao cảm qua kiến trúc duy mỹ và hệ tiện ích biểu tượng chuẩn mực quốc tế. Tại đây, phân khu The BLOOM thuộc dự án LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden được định hình, nâng niu từng khoảnh khắc an nhiên đầy trân quý cho cộng đồng cư dân.

Tọa lạc tại trục đường huyết mạch Nguyễn Trãi, cụm dự án Hanoi Seasons Garden được quy hoạch trên quỹ đất nội đô hiếm có rộng 8,28 ha với quy mô 10 tòa tháp cao 35-46 tầng. Phần lớn diện tích còn lại được dành cho cảnh quan và hệ sinh thái trải nghiệm - kiến tạo khoảng xanh thuần khiết giữa lòng phố thị.

Kế thừa sâu sắc triết lý thiết kế Biophilic của LUMIÈRE Series, dự án hiện hữu tựa “khu vườn thời gian” đánh thức mọi giác quan, bằng sự tinh tế của ánh sáng, mặt nước và hương sắc bốn mùa Hà Nội. Tại đây, hệ tiện ích điểm nhấn giữa 5 khu vườn chủ đề không chỉ đáp ứng nhu cầu thường nhật, mà còn là những điểm chạm đầy duy mỹ, lặng lẽ vun trồng và nuôi dưỡng những giao cảm qua từng trải nghiệm.

Hanoi Seasons Garden – Hệ tiện ích điểm nhấn thiết lập trải nghiệm ưu quyền

Khơi mở hành trình thưởng lãm giá trị sống liên hoàn, ngay lối vào, cánh cổng thác nước là biểu trưng cho mạch nguồn sự sống, khởi sinh vạn vật. Kiến tạo bởi các đối tác thiết kế quốc tế, từng mảng vật liệu ánh xạ sống động đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để phản chiếu tinh tế biến chuyển của thời gian. Một tác phẩm nghệ thuật giao hòa thanh âm trong trẻo cùng sự chuyển màu của ánh sáng chào đón cư dân trở về trong cảm thức an nhiên thực thụ.

Ẩn mình dưới “khu vườn thời gian” là hệ thống 03 tầng hầm liên thông rộng 227.539 m² kết nối toàn bộ 10 tòa tháp. Nhờ đó, Hanoi Seasons Garden giải quyết tối ưu bài toán đỗ xe, đồng thời tích hợp hệ thống an ninh và camera giám sát vận hành xuyên suốt 24/7, mang đến cho cư dân sự yên tâm trọn vẹn.

Clubhouse ngay tại vị trí trung tâm là không gian mang đến những trải nghiệm xứng tầm, định hình nên giá trị sống khác biệt

Tại khu vực tầng hầm, bể bơi bốn mùa với tổng diện tích 4.000m² chính là điểm nhấn độc đáo, với thiết kế mái vòm cánh hoa giúp tối ưu hóa ánh sáng và đối lưu không khí tự nhiên. Ứng dụng các công nghệ quốc tế như công nghệ gia nhiệt Heat Pump, hệ thống xử lý nước điện phân muối, hệ thống lọc tuần hoàn và hệ thống kiểm soát nhiệt độ, nơi đây mang đến làn nước sảng khoái cùng trải nghiệm thư giãn chuẩn resort ngay dưới thềm nhà.

Tại “trái tim” của Hanoi Seasons Garden, Clubhouse định hình nên giá trị sống khác biệt, nơi mỗi trải nghiệm đều thăng hoa, lưu trọn những giá trị ưu quyền suốt bốn mùa. Với tổng diện tích 4.500m², Clubhouse thuộc sở hữu, quản lý và vận hành bởi Masterise Hospitality & Entertainment, bảo chứng cho dịch vụ chuẩn mực quốc tế. Ngay tại tầng 1, bể bơi bốn mùa và khu Jacuzzi mang đến những phút giây thả lỏng cơ thể, khơi dậy nguồn năng lượng tươi mới sau ngày dài bận rộn. Tầng 2, đặc quyền chăm sóc thể chất và bồi đắp tâm hồn được khắc họa qua khu vực tập Gym hiện đại, Yoga Studio tĩnh tại cùng khu Kids Club dành riêng các cư dân nhí.

Rooftop Bar tại Clubhouse mang đến khoảnh khắc giao cảm giữa tầng không cùng tầm nhìn thưởng ngoạn thành phố đầy khoáng đạt

Tầng 3 Clubhouse mang sắc thái riêng tư và trang nhã, mở ra tọa độ lý tưởng cho những buổi đàm luận hay kết giao đồng điệu tại Business Lounge, khu sự kiện và phòng Golf 3D. Trên tất cả, Rooftop Bar tầm cao tại tầng mái là nơi bức tranh đô thị thời thượng được thưởng ngoạn, lưu giữ những khoảnh khắc đáng giá.

The BLOOM – Nối nhịp miền an nhiên giữa hệ tiện ích đa tầng sắc

Là phân khu đầu tiên được giới thiệu thuộc dự án LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden, The Bloom gồm 2 tòa tháp vươn cao 43-46 tầng, tọa lạc trên diện tích khoảng 1.5 ha. Thiết lập chốn dừng chân bình yên sau những cung đường hối hả, phân khu không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đặc quyền của Hanoi Seasons Garden, mà còn được bao bọc bởi một hệ sinh thái nội khu đa tầng sắc.

The BLOOM nối nhịp miền an nhiên giữa hệ sinh thái tiện ích đa sắc màu

Tại đây, nhịp sống thảnh thơi được tô điểm qua những mảng màu tinh khôi: từ vườn tĩnh tâm điểm xuyết tiểu cảnh thác nước, vườn đọc sách thanh bình, cho đến những đường dạo bộ khoáng đạt. Liền mạch là tọa độ gắn kết cho mọi thế hệ – nơi chòi nghỉ gia đình, ốc đảo xanh mát và góc thư giãn ngoài trời hiện hữu để vun bồi từng phút giây sẻ chia giàu xúc cảm.

Với những cư dân đề cao vận động, The BLOOM dành riêng khu Gym kết hợp sân tập Calisthenics cải thiện thể lực và khu Skating năng động. Thế giới trẻ thơ được chăm chút qua sân chơi cát sáng tạo cùng chuỗi cảnh quan sinh động theo từng chủ đề: vườn diệu kỳ, vườn màu sắc, vườn phiêu lưu và vườn khám phá – mỗi khu vườn là một hành trình ươm dưỡng trí tưởng tượng vươn xa.

Không gian sảnh bên trong được chăm chút giàu mỹ cảm, nâng tầm xúc cảm và trải nghiệm sống mỗi ngày

Bên trong, hệ tiện ích của The BLOOM hiện diện như những lời chào đón tinh tế và ân cần mỗi khi trở về. Sảnh đón tiếp với thiết kế thông tầng sang trọng, mở ra cảm giác tự tại, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống nhộn nhịp hối hả ngay khi vừa trở về nhà. Business Lounge lịch thiệp phục vụ những buổi gặp gỡ đối tác, trong khi thư viện kết hợp co-working space mang đến không gian yên tĩnh cho công việc. Song song, Kid Club và Teen Club được quy hoạch đa sắc màu, đánh thức cảm hứng và tư duy sáng tạo cho con trẻ.

Nép mình bên chuyển động náo nhiệt, Hanoi Seasons Garden cùng phân khu The BLOOM kiến tạo nên bản sắc giao cảm đô thị thông qua hệ tiện ích biểu tượng và phong thái sống an nhiên. Tại đây, mỗi thời khắc đều được nâng niu để cuộc sống “ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những cuộc trò chuyện; ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện” cùng những điều thực sự trân quý.