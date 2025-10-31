Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi hơn 4.000 tỷ đồng

TPO - Tối 31/10, Thanh tra Chính phủ đã thông tin toàn văn Kết luận thanh tra Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao. Nội dung cho thấy, Bộ Ngoại giao đã chỉ định thầu trái quy định 20 gói thầu với tổng giá trị hơn 4.388 tỷ đồng, vượt 904 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt. TTCP xác định, việc dự án dừng thi công (từng giai đoạn), kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng.

Chi tiết 5 vụ việc chuyển sang Bộ Công an điều tra

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao (đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội). Ảnh: Như Ý.

Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao (đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội), sang Bộ Công an để điều tra.

Vụ việc thứ nhất liên quan đến vi phạm quy định đấu thầu phương án kiến trúc. Cụ thể, Hội đồng thi tuyển tự ý hạ điểm sàn từ 70 xuống 60 để “hợp thức hóa” phương án của một đơn vị tư vấn bị loại. Kết quả, một công ty Hàn Quốc chỉ đạt 68,3 điểm lại được chọn, trong khi đơn vị của Đức đạt 78,2 điểm bị loại. Hành vi này bị xác định vi phạm quy chế thi tuyển, gây hậu quả nghiêm trọng trong lựa chọn tư vấn thiết kế.

Bộ Ngoại giao còn chỉ định thầu trái quy định 20 gói thầu, với tổng giá trị hơn 4.388 tỷ đồng, vượt 904 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu (3.484 tỷ đồng). Theo kết luận, hành vi này vi phạm nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư, trái chỉ đạo của Thủ tướng, khiến dự án bị chậm tiến độ và phát sinh chi phí, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại ngân sách và vốn của nhà thầu.

Vụ việc thứ hai là, việc trình, thẩm tra và phê duyệt dự toán bị trùng lặp mục chi phí tư vấn giai đoạn 1, gây thiệt hại tạm tính 42,9 tỷ đồng.

Vụ việc thứ ba, Bộ Ngoại giao ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài vượt thẩm quyền, gây thiệt hại ngân sách khoảng 79,2 tỷ đồng.

Vụ việc thứ tư, trong đàm phán và thanh toán chi phí giám sát tác giả, cơ quan thanh tra phát hiện thanh toán sai 5,4 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách. Tổng cộng, giá trị thiệt hại và nguy cơ thất thoát từ bốn vụ việc trên lên tới 127,5 tỷ đồng.

Vụ việc thứ năm liên quan đến đánh giá hồ sơ và lập dự toán một số gói thầu thiết bị trái quy định. Giá trị hợp đồng thiết bị được phát hiện cao hơn giá nhập khẩu sau thuế từ 2 đến 13 lần. Cụ thể, trong tổng giá trị thiết bị 766,6 tỷ đồng, phần 183,7 tỷ đồng được xác định chênh lệch hơn 108 tỷ đồng, không phù hợp cơ chế thị trường, tiềm ẩn thất thoát lớn cho ngân sách.

Dự án từ hơn 3.000 tỷ đồng lên gần 7.000 tỷ đồng

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao ban đầu có tổng mức đầu tư 3.484 tỷ đồng, nhưng đến năm 2013 được trình điều chỉnh lên 6.988 tỷ đồng. Theo Thanh tra Chính phủ, việc điều chỉnh này thiếu căn cứ và không chứng minh được “tính chất đặc thù” của hạng mục phát sinh trị giá 1.584 tỷ đồng.

Kết luận còn nêu dấu hiệu cố ý lập tổng mức đầu tư ban đầu thấp để dễ được phê duyệt, sau đó nâng vốn khi triển khai. Việc dự án dừng thi công (từng giai đoạn), kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn Nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án, cùng Ban quản lý dự án, Cục Quản trị – Tài vụ và các tổ chức, cá nhân liên quan theo từng thời kỳ.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, đồng thời chuyển kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét cán bộ có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm hình sự gây thất thoát tài sản, các cơ quan chức năng phải chuyển hồ sơ cho Bộ Công an điều tra theo quy định.