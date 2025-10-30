Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Minh Đức - Ngân Anh
TPO - Cùng với việc chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tại dự án này tới Bộ Công an; chuyển kết luận thanh tra tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Dự án hơn 4.000 tỷ đồng, kéo dài hơn một thập kỷ. Ảnh: Như Ý.

Chiều 30/10, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra số 395/2025 về dự án xây dựng trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội). Buổi công bố do Cục Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch và Ngoại giao (Cục XI), Thanh tra Chính phủ, chủ trì.

Tại buổi công bố kết luận, Trưởng đoàn thanh tra Trần Kim Hậu cho biết Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 222, vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224, vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Kết luận thanh tra cũng được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý cán bộ liên quan theo thẩm quyền.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đây là cuộc thanh tra đột xuất được tiến hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gồm 15 thành viên, do ông Trần Kim Hậu, Phó Cục trưởng Cục XI làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra được xác định từ khi khởi công dự án đến ngày 1/7/2025.

Trước đó, ngày 25/7, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã công bố quyết định thanh tra, yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao nhất.

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao được khởi công từ tháng 8/2009, tọa lạc trên khu đất rộng 8 ha tại đường Lê Quang Đạo, cách sân vận động Mỹ Đình khoảng 2 km. Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 4.000 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 4 năm. Công trình gồm 3 khối nhà, được kỳ vọng trở thành trung tâm tổ chức nghi lễ chính thức, hội nghị quốc tế lớn, họp báo quốc tế, cũng như nơi làm việc của lãnh đạo Bộ và các cục, vụ, viện trực thuộc. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án kéo dài nhiều năm và liên tục phải điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư và tiến độ.

Theo Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước về hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư của dự án, việc xác định quy mô và khả năng đáp ứng nguồn vốn chưa hợp lý đã khiến dự án phải cắt giảm hạng mục, kéo dài tiến độ và phân kỳ đầu tư.

Hầu hết các gói thầu được kiểm toán đều chậm tiến độ so với kế hoạch, trong đó: Gói TB-10 chậm 8 tháng, TB-13 chậm 13 tháng; XL-07 chậm tới 60 tháng, XL-05 chậm 53 tháng, XL-14 chậm 55 tháng; Các gói khác như TB-06, TB-09, TB-12, TB-04, XL-09, XL-10 đều chậm từ 5 đến 24 tháng.

Nguyên nhân chính được xác định là do điều chỉnh cơ cấu đầu tư, phân kỳ dự án, đồng thời phụ thuộc vào tiến độ phân bổ kế hoạch vốn từ ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 25/3, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao đã được đưa vào diện theo dõi, giám sát.

Minh Đức - Ngân Anh
