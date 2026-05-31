VN-Index mất mốc 1.900 điểm, áp lực điều chỉnh còn kéo dài trong tháng 6?

TPO - VN-Index đã có 2 tuần giảm liên tiếp sau giai đoạn tăng nóng lên gần 1.920 điểm. Thanh khoản xuống mức thấp nhất từ đầu năm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Một số dự báo cho rằng, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.800 điểm trước khi tìm lại động lực tăng.

Tuần qua, VN-Index chỉ tăng nhẹ ở phiên đầu tuần khi kiểm tra lại vùng kháng cự 1.900 điểm, trước khi giảm điểm trong 4 phiên còn lại dưới áp lực chốt lời.

Kết tuần, VN-Index giảm 0,73%, xuống 1.863,49 điểm,. Thanh khoản bình quân trên HoSE chỉ đạt khoảng 20.440 tỷ đồng mỗi phiên, giảm gần 25% so với tuần trước và là mức thấp nhất kể từ đầu năm nếu loại trừ các tuần nghỉ lễ.

Diễn biến thị trường cũng cho thấy dòng tiền đang suy yếu rõ rệt. Khối lượng giao dịch giảm hơn 20% so với tuần trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi nhiều nhóm cổ phiếu vẫn trong trạng thái điều chỉnh hoặc tích lũy kéo dài.

Ngoài nhóm dầu khí hồi phục mạnh ở phiên cuối tuần nhờ GAS, PLX hay BSR, phần lớn các nhóm ngành đều giao dịch kém tích cực. Công nghệ, hóa chất, xây dựng, bán lẻ, chứng khoán và bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ là những nhóm chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng gần 4.920 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi rút vốn khỏi thị trường.

Theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), ngắn hạn, VN-Index đang chuyển sang giai đoạn điều chỉnh và tích lũy trong biên độ hẹp. Vùng hỗ trợ gần nhất nằm quanh 1.850 điểm, trong khi kháng cự ngắn hạn là 1.900 điểm, tương ứng đường giá trung bình 20 phiên. Chỉ số hiện vẫn chịu áp lực kiểm định lại vùng 1.850 điểm và chỉ có thể cải thiện xu hướng ngắn hạn nếu vượt thành công mốc 1.900 điểm.

Trong kịch bản kém tích cực, nếu đánh mất vùng hỗ trợ này, VN-Index có thể lùi sâu hơn về khu vực 1.750 - 1.800 điểm.

Cũng ở góc nhìn thận trọng, nhóm phân tích từ Chứng khoán MB (MBS) dự báo áp lực điều chỉnh cả về điểm số lẫn thanh khoản có thể kéo dài trong hai tuần đầu tháng 6. Theo MBS, xu hướng tăng lãi suất đang xuất hiện tại nhiều thị trường châu Á, trong khi Nhật Bản có khả năng tiếp tục nâng lãi suất để hỗ trợ đồng Yên.

Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu thô lên cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và đặt ra đòi hỏi các ngân hàng trung ương trên thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước có xu hướng thu hẹp quy mô bơm vốn qua kênh OMO, dẫn đến mức hút ròng hơn 8 nghìn tỷ đồng trong kỳ. Trong bối cảnh này, lãi suất liên ngân hàng qua đêm ghi nhận xu hướng tăng nhanh từ cuối tuần trước.

Trong bối cảnh đó, MBS cho rằng VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 điểm trên nền thanh khoản thấp trước khi xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn từ bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm và mùa công bố kết quả kinh doanh bán niên.

Dòng tiền kỳ vọng sẽ quay trở lại một số nhóm ngành được hưởng lợi từ các chính sách thúc đẩy tăng trưởng như đầu tư công, ngân hàng. Bên cạnh đó, các lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và viễn thông cũng có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi bước vào mùa World Cup.

Ở góc nhìn dài hơn, ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Nhất Việt (VFS) - cho rằng nếu loại bỏ tác động đột biến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, định giá P/E của thị trường hiện chỉ quanh 11 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm gần đây. Với kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng 16-17% trong năm nay, đây vẫn là vùng định giá đủ hấp dẫn để kỳ vọng một nhịp tăng mới.

Tuy nhiên, dòng tiền sẽ không còn lan tỏa mạnh như các chu kỳ trước mà có xu hướng tập trung vào những doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng cơ bản tốt và tăng trưởng lợi nhuận thực chất.

Theo ông Hoàng, các động lực cốt lõi của thị trường trong giai đoạn tới vẫn sẽ xoay quanh mục tiêu tăng trưởng GDP cao, mở rộng tín dụng, thúc đẩy đầu tư công, cải cách thể chế và câu chuyện nâng hạng thị trường. Đây cũng là các yếu tố xuyên suốt tạo nên kỳ vọng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030.