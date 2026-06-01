Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 6

TPO - Tháng 6 này, hàng loạt chính sách mới nổi bật về kinh tế có hiệu lực như: Xăng E10, chứng khoán, thuế VAT, tài sản công và du lịch Halal...

Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc

Theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025, quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, việc áp dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ ngày 1/6/2026.

Theo khoản 2 của Điều 4 Thông tư 50/2025/TT-BCT, quy định tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030. Như vậy, ngoài xăng E10, trên thị trường vẫn còn có xăng E5RON92 được bán đến hết năm 2030.

Điểm mới về thuế giá trị gia tăng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144/2026/NĐ-CP ngày 5/5/2026, sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan đến Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), với nhiều điểm đáng chú ý tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu và lĩnh vực tài chính. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/6/2026.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mở rộng nhóm đối tượng không chịu thuế VAT đối với một số dịch vụ bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm phục vụ khai thác thủy sản. dân, doanh nghiệp.

Bước ngoặt phát triển dịch vụ, du lịch Halal tỷ đô

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 127/2026/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Nghị định thiết lập hành lang quản lý chất lượng nghiêm ngặt và minh bạch thông qua việc chuẩn hóa hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, ghi nhãn và bắt buộc truy xuất nguồn gốc. Việc đồng bộ các quy chuẩn này giúp gỡ bỏ rào cản kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hồi giáo và tạo đòn bẩy xúc tiến thương mại quốc tế mạnh mẽ cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Đặc biệt, hệ thống chính sách hỗ trợ kinh tế đi kèm là điểm nhấn quan trọng. Nhà nước sẽ tài trợ một lần chi phí thử nghiệm và chứng nhận Halal cho các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực, đồng thời hỗ trợ nguồn lực xúc tiến thương mại tại các thị trường Hồi giáo trọng điểm và xây dựng chiến lược phát triển du lịch Halal.

Siết chặt tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản

Thông tư số 11/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, quy định nghiêm ngặt về danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) được phép xuất khẩu,

Điểm cốt lõi của thông tư là việc chuẩn hóa chất lượng xuất khẩu. Các loại khoáng sản như cát oxit silic, đá khối làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ, cao lanh, tràng thạch... đều phải trải qua quá trình chế biến sâu (tuyển, rửa, sấy, nghiền, sàng phân loại) và đáp ứng chính xác các hàm lượng hóa học lẫn kích thước hình học quy định. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng xuất khẩu thô tài nguyên giá trị thấp, bảo vệ nguồn khoáng sản nội địa và nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh tiêu chuẩn kỹ thuật, hành lang pháp lý cũng được siết chặt khi yêu cầu 100% khoáng sản xuất khẩu phải có nguồn gốc hợp pháp (từ giấy phép khai thác hoặc thu hồi)...

Quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực quản lý tài sản công

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2026/TT-BTC ngày 29/4/2026 nhằm sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2026.

Thông tư bổ sung quy định rõ ràng về cách xác định giá trị tài sản bị vi phạm làm căn cứ áp khung xử phạt. Cụ thể, giá trị tài sản được tính theo giá trị còn lại trên sổ kế toán; nếu giá trị này bằng không (=0), giá trị tài sản sẽ tính bằng 20% nguyên giá. Với tài sản chưa ghi sổ, cơ quan chức năng sẽ căn cứ hồ sơ, chứng từ để trích khấu hao, hao mòn.

Trong trường hợp không thể áp dụng các phương pháp trên, người có thẩm quyền sẽ lập Hội đồng định giá hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Hội đồng phải tiến hành khảo sát dựa trên các chỉ số kinh tế như giá thị trường (bán buôn, bán lẻ), giá của cơ quan nhà nước địa phương hoặc chứng thư thẩm định giá để đưa ra kết luận trung thực nhất. Quy định tài chính chặt chẽ này giúp tối ưu hóa việc thu hồi, xử lý tài sản và ngăn ngừa thất thoát tài sản công.

Cơ chế quản lý tài chính mới với VNX và VSDC

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2026/NĐ-CP ngày 5/5/2026 quy định về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá và xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) cùng Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2026 và áp dụng bắt đầu từ năm tài chính 2026.

Cơ chế mới tập trung tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và minh bạch hóa dòng vốn nhà nước. Về hoạt động đầu tư, cả hai đơn vị bắt buộc phải xác định rõ rủi ro, kiểm soát xung đột lợi ích và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện. Nguồn doanh thu được bóc tách và quản lý chặt chẽ theo từng mảng nghiệp vụ chuyên biệt. Đáng chú ý, VSDC được bổ sung nguồn thu từ dịch vụ lưu ký, thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon – một bước đi đón đầu xu hướng kinh tế xanh.

Đối với công tác đánh giá xếp loại doanh nghiệp, cơ chế cho phép loại trừ tác động khách quan từ biến động thị trường (như số lượng thành viên, khối lượng giao dịch hay thay đổi chính sách Nhà nước) để phản ánh chính xác hiệu quả kinh doanh cốt lõi. Bộ Tài chính đóng vai trò đại diện chủ sở hữu, chịu trách nhiệm giám sát toàn diện dòng vốn đầu tư tại các công ty con nhằm phòng ngừa thất thoát tài sản công.