Gắn sản xuất với nhiệm vụ giữ gìn an ninh vùng biên

Không chỉ khai thác mủ trên những lô cao su giáp biên giới, hàng trăm công nhân của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên còn là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ an ninh địa bàn.

“Con mắt” của biên phòng

Từ năm 2012, công nhân Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và bộ đội biên phòng đã xây dựng cơ chế phối hợp trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia dài khoảng 14,5km. Hai lực lượng đã phối hợp trao đổi nắm tình hình địa bàn, bảo vệ tài sản, đường biên, cột mốc

Công nhân khai thác mủ cao su tại khu vực giáp biên giới thuộc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

Do đặc thù làm việc thường xuyên trên tuyến biên giới, lực lượng công nhân được xem là những người nắm địa bàn sát nhất. Khi phát hiện người lạ xuất hiện trong lô cao su, dấu hiệu trộm cắp mủ hoặc các diễn biến bất thường, công nhân sẽ thông tin cho lực lượng biên phòng và bảo vệ nông trường để kịp thời xử lý.

Ông Trần Văn Toàn - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Tân Biên cho biết hầu hết công nhân làm việc tại khu vực biên giới đều được tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản doanh nghiệp và bảo vệ đường biên, cột mốc.

“Người công nhân làm việc hằng ngày trên địa bàn nên nắm rất rõ tình hình. Có việc gì bất thường, anh em báo ngay cho biên phòng. Có thể nói công nhân như con mắt của biên phòng”, ông Toàn nói.

Ông Trần Văn Toàn (phải) đại diện Công ty cổ phần Cao su Tân Biên thăm hỏi, trao quà cho cán bộ Đồn Biên phòng Suối Lam thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp và lực lượng biên phòng.

Theo ông, nhiều công nhân còn tham gia lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị và được huấn luyện quốc phòng hằng năm. Từ thực tế đó, tại đơn vị hình thành cách gọi “mỗi công nhân là một chiến sĩ”.

Thiếu tá Dương Trọng Khôi, cán bộ Đồn Biên phòng Suối Lam, cho biết: “Công nhân và người dân sinh sống ở khu vực biên giới là nguồn thông tin quan trọng. Khi phát hiện người lạ hoặc những dấu hiệu bất thường, bà con đều chủ động thông báo để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý”

Công tác phối hợp giữa Công ty cổ phần Cao su Tân Biên và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh được thực hiện thông qua quy chế phối hợp và các chương trình kết nghĩa giữa các đơn vị trực thuộc.

Tại địa bàn Đội sản xuất Bổ Túc, đơn vị thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Suối Lam trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, tổ chức tuần tra, truy quét và tuyên truyền pháp luật cho công nhân, người dân khu vực biên giới.

Lực lượng bộ đội biên phòng và bảo vệ Công ty cổ phần Cao su Tân Biên phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc trên địa bàn.

Theo báo cáo của công ty, trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, Đội sản xuất Bổ Túc đã phối hợp với Đồn Biên phòng Suối Lam tổ chức 12 đợt tuần tra, truy quét với 45 lượt người tham gia. Qua đó phát hiện 9 đối tượng thực hiện hành vi lấy cắp mủ cao su, thu hồi hơn 162kg mủ các loại.

Ngoài phối hợp bảo vệ an ninh, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty còn hỗ trợ lực lượng biên phòng trong công tác chăm sóc, quản lý và khai thác diện tích cao su do đơn vị quản lý. Hai bên cũng duy trì các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi gia đình khó khăn và các chương trình giao lưu, kết nghĩa trên địa bàn.

Thiếu tá Dương Trọng Khôi (đi đầu) cùng các lực lượng tuần tra trên tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Suối Lam quản lý. Công tác tuần tra được duy trì thường xuyên để bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Theo Thiếu tá Dương Trọng Khôi, địa bàn đơn vị quản lý có khoảng 14,5km đường biên giới. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và vận động người dân cùng tham gia bảo vệ an ninh khu vực biên giới.