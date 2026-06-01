Kinh tế

Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

P.V

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Ngô Hoàng Ngân vừa qua đã có chuyến công tác kiểm tra sản xuất, làm việc với các đơn vị tại Lạng Sơn và yêu cầu tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Tham gia đoàn công tác có Thành viên HĐTV TKV Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng Giám đốc TKV Phan Xuân Thủy, lãnh đạo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II và kiểm tra sản xuất tại Công ty Nhiệt điện Na Dương

Đối với lĩnh vực sản xuất than, Chủ tịch HĐTV TKV yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc và Tổng công ty Điện lực TKV tăng cường phối hợp, tập trung nâng cao chất lượng than Na Dương. Các đơn vị cần nghiên cứu tối ưu công nghệ chế biến để chủ động nguồn nguyên liệu tại chỗ, giảm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động địa phương.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, đồng chí Ngô Hoàng Ngân yêu cầu Tổng công ty Điện lực TKV và Ban Quản lý dự án tập trung rà soát toàn bộ các hạng mục đang triển khai, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân và Công đoàn TKV đã trực tiếp trao quà, thăm hỏi và động viên người lao động của các đơn vị.

Bên cạnh việc bảo đảm tiến độ thi công, Chủ tịch HĐTV TKV lưu ý các đơn vị quan tâm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho công nhân các nhà thầu trong thời tiết nắng nóng; tăng cường giám sát chất lượng công trình, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động.

Lãnh đạo TKV cũng chỉ đạo các đơn vị rà soát cơ cấu, định biên lao động theo hướng tinh gọn, nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, chủ động phương án phòng chống mưa bão và phối hợp với địa phương xây dựng phương án tối ưu đối với tuyến đường vận chuyển vào khai trường, bảo đảm an sinh xã hội và an toàn giao thông.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh các ban chuyên môn của Tập đoàn cần chủ động nhận diện những tồn tại, bất cập để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tháo gỡ khó khăn. Các đơn vị trên địa bàn cần tăng cường phối hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được Tập đoàn giao.

#TKV #Na Dương II #nghiên cứu công nghệ #chủ tịch Ngô Hoàng Ngân #dự án nhiệt điện

