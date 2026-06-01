Meey Group ghi dấu tại sao khuê 2026 với giải pháp all-in-one cho bất động sản

Ngày 28/5, Meey Land Super App của Meey Group chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 và xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam. Lần thứ tư liên tiếp, một sản phẩm thuộc hệ sinh thái Meey Group đạt giải thưởng danh giá nhất ngành công nghệ thông tin Việt Nam, sau Meey Land, Meey CRM và Meey Atlas được vinh danh năm 2022, 2023 và 2025.

Sao Khuê là giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành phần mềm Việt Nam, ghi nhận những sản phẩm công nghệ có giá trị thực tiễn cao đối với nền kinh tế số. Việc Meey Land Super App lọt vào danh sách vinh danh năm nay phản ánh mức độ hoàn thiện của một sản phẩm công nghệ all-in-one cho thị trường bất động sản, lĩnh vực có tốc độ số hóa chậm hơn tài chính hay bán lẻ trong nhiều năm qua.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của chương trình khi VINASA lần đầu tiên triển khai Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam, với 8 nhóm lĩnh vực công nghệ trọng tâm, 32 nhóm chuyên sâu cùng mô hình đánh giá mức độ trưởng thành sản phẩm. Bản đồ giúp doanh nghiệp công nghệ định vị sản phẩm trong bức tranh chung của ngành, đồng thời hỗ trợ các tổ chức ứng dụng công nghệ tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số.

Lĩnh vực bất động sản chuyển từ “xây dựng hệ thống” sang “quản trị bằng dữ liệu số”

Siêu ứng dụng cho lĩnh vực bất động sản

Meey Land Super App được Meey Group phát triển theo mô hình all-in-one dành riêng cho bất động sản, tích hợp các nhu cầu tìm kiếm thông tin, đăng tin, tra cứu quy hoạch, tham khảo định giá bằng AI, cập nhật dữ liệu dự án cùng các công cụ hỗ trợ giao dịch trong cùng một nền tảng. Người mua tiếp cận được dữ liệu quy hoạch, thông tin dự án đã qua kiểm chứng. Nhà môi giới khai thác nguồn hàng, quản lý khách hàng, gia tăng hiệu quả tiếp cận. Doanh nghiệp bất động sản có thêm kênh số hóa hoạt động tiếp thị, phân phối, vận hành dữ liệu.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, chia sẻ tại sự kiện trao giải: “Bất động sản có giá trị giao dịch lớn, chu kỳ ra quyết định dài, đòi hỏi độ tin cậy cao. Công nghệ cần đi sâu vào từng điểm nghẽn của thị trường, từ tiếp cận thông tin, kiểm tra dữ liệu đến hỗ trợ ra quyết định. Meey Land Super App được xây dựng theo hướng tạo ra hạ tầng số riêng cho bất động sản, nơi dữ liệu, công cụ, nhu cầu giao dịch kết nối trong cùng một môi trường”.

Cách tiếp cận hệ sinh thái cho phép Meey Group đặt Meey Land Super App bên cạnh các sản phẩm khác như Meey Map, Meey CRM, Meey 3D, Meey Atlas, tạo nên một tổ hợp công nghệ phục vụ toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản. Trước đó, Meey Land được vinh danh tại Sao Khuê 2022, Meey CRM tại Sao Khuê 2023, Meey Atlas tại Sao Khuê 2025. Meey Group cũng nhiều lần được ghi nhận tại các giải thưởng về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo uy tín trong nước và quốc tế.

Meey Land Super App được vinh danh “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam” tại Sao Khuê 2026

Đúng điểm rơi của chu kỳ minh bạch thông tin

Thành tích Sao Khuê 2026 đến đúng giai đoạn thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ phục hồi gắn với yêu cầu minh bạch hóa thông tin. Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung bất động sản năm 2025 tăng khoảng 50% so với năm 2024. Mức tăng kéo theo nhu cầu lớn hơn về chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả kết nối giữa các bên tham gia giao dịch.

Nghị định 357/2025/NĐ-CP về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 đánh dấu bước chuyển từ “xây dựng hệ thống” sang “quản trị bằng dữ liệu số” trong lĩnh vực bất động sản. Các nền tảng công nghệ đáp ứng được yêu cầu này sẽ giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn tiếp theo.

Tinh thần chỉ đạo từ Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu thực chất trong chuyển đổi số. Tại Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu, có thời hạn cụ thể trong năm 2026 đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, đồng thời phát triển kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia. Định hướng này mở ra dư địa cho các nền tảng công nghệ bất động sản, như Meey Land Super App, tham gia vào quá trình kết nối, làm sạch và khai thác dữ liệu chuyên ngành.

Việc Meey Land Super App được vinh danh tại Sao Khuê 2026 mang ý nghĩa kép đối với Meey Group: vừa khẳng định năng lực phát triển sản phẩm công nghệ bất động sản chuyên sâu, vừa xác lập vị thế của doanh nghiệp trong nhóm các đơn vị công nghệ số tiên phong tại Việt Nam. Với hệ tiêu chí đánh giá mới của VINASA năm nay, kết quả còn cho phép Meey Group đối chiếu năng lực sản phẩm với mặt bằng chung của ngành, làm cơ sở cho lộ trình phát triển trong giai đoạn tiếp theo.