Dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Nghệ An

Dù đối mặt nhiều khó khăn do thiên tai, áp lực tinh gọn bộ máy và khối lượng công việc lớn, Nghệ An vẫn ghi dấu một năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh. Tăng trưởng GRDP đạt 8,44%, thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, thu hút FDI vượt mốc 1 tỷ USD cùng hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai đã tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tăng trưởng hai con số.

Kinh tế tăng tốc, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Năm 2025 được xem là một năm đầy thử thách đối với Nghệ An khi tỉnh phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An vẫn hoàn thành và vượt 22/25 chỉ tiêu đề ra trong năm.

Điểm sáng nổi bật nhất là tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 tăng 8,44%, đưa Nghệ An đứng thứ 13 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Trong đó, khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chính của nền kinh tế khi tăng trưởng đạt 14,54%. Đây là mức tăng cao trong bối cảnh nhiều địa phương còn gặp khó khăn về sản xuất công nghiệp.

Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sau khi hàng loạt dự án FDI đi vào hoạt động đã tạo cú hích lớn cho tăng trưởng. Nhiều nhà máy điện tử, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ tại các khu công nghiệp VSIP, WHA, Nam Cấm hay Hoàng Mai tăng công suất sản xuất, đóng góp lớn cho giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Cùng với tăng trưởng công nghiệp, thu ngân sách nhà nước của Nghệ An cũng đạt kết quả kỷ lục với 29.211 tỷ đồng, vượt 64,8% dự toán và là mức cao nhất từ trước đến nay của tỉnh.

Kết quả này cho thấy sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương, đồng thời tạo thêm nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và các lĩnh vực trọng điểm khác.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục ghi nhận nhiều khởi sắc khi kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,5 tỷ USD, tăng 42,6% so với năm trước. Hàng hóa của Nghệ An hiện đã có mặt tại khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt là linh kiện điện tử, dệt may, gỗ và sản phẩm nông sản chế biến.

Trong năm 2025, Nghệ An cũng tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương thu hút FDI tốt của cả nước khi tổng vốn đầu tư nước ngoài vượt mốc 1 tỷ USD với 25 dự án cấp mới. Nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ tiếp tục mở rộng đầu tư, tạo nền tảng quan trọng để Nghệ An từng bước hình thành trung tâm công nghiệp mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

Song song với phát triển kinh tế, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm cũng được hoàn thành hoặc khởi công trong năm 2025. Nổi bật là tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò góp phần tăng kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế ven biển. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 cũng hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh và khu vực.

Ngoài ra, nhiều dự án giao thông, công nghiệp và đô thị lớn khác được khởi công, tạo động lực mới cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Chuyển biến mạnh về xã hội, cải cách hành chính và quốc phòng - an ninh

Không chỉ đạt nhiều kết quả về kinh tế, năm 2025 Nghệ An còn ghi dấu ấn rõ nét trên các lĩnh vực xã hội, cải cách hành chính và quốc phòng - an ninh. Một trong những kết quả nổi bật là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo được triển khai quyết liệt và hoàn thành toàn bộ kế hoạch đề ra.

Toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20.802 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, đạt 100% kế hoạch. Đây là chương trình có ý nghĩa lớn, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hàng chục nghìn người dân, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa và miền núi.

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước khi Nghệ An đứng đầu về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Kết quả này tiếp tục nối dài truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, đồng thời phản ánh nỗ lực đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học của toàn ngành.

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai bảo đảm đúng yêu cầu của Trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được siết chặt; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra trung tâm hành chính công xã Hưng Nguyên.

Đặc biệt, năm 2025 cũng là năm Nghệ An tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được triển khai nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định, tạo khí thế mới cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới.

Cùng với đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành tổng cộng 166 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 48 nghị quyết và 118 quyết định, tăng mạnh so với năm 2024.

Các văn bản tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp, đầu tư và tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 100% văn bản trước khi ban hành đều được thẩm định kỹ lưỡng, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động và xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cơ chế đặc thù.

Sau khi ban hành, toàn bộ văn bản đều được công khai đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; công tác quốc phòng địa phương được củng cố vững chắc. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều chương trình hợp tác, xúc tiến đầu tư và giao lưu quốc tế nổi bật.

Bước sang năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5 - 11,5%. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh đang tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và tháo gỡ các điểm nghẽn trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, những kết quả đạt được trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới. Cùng với sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, Nghệ An đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.