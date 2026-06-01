Bộ Công Thương yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện

TPO - Sáng 24/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác đảm bảo cấp điện trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao. Đẩy mạnh tiết kiệm điện là một trong những giải pháp được Bộ Công Thương tập trung trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, sản lượng điện toàn hệ thống tính đến 22/5 (lũy kế cả năm 2026) đạt 18,97 tỷ kWh, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 36,8% so với kế hoạch năm 2026 đã được phê duyệt. Dự báo lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 nhu cầu điện toàn hệ thống ước tăng trưởng khoảng 8,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cũng cho biết, tổng nhu cầu điện toàn hệ thống cả năm 2026 dự kiến tăng trưởng khoảng 8,9 - 9,2%.

Đáng chú ý, ngày 15/5/2026, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt 1,152 tỷ kWh mức cao nhất từ trước đến nay, vượt khoảng 37,9 triệu kWh so với kỷ lục năm 2025; công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 54.654 MW vào lúc 14h15, trong đó phụ tải cao điểm tối lúc 21h30 cũng tăng lên khoảng 51.900 MW, xấp xỉ mức đỉnh buổi chiều.

Để đáp ứng nhu cầu điện tăng cao, NSMO đã triển khai hàng loạt giải pháp điều hành linh hoạt nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Trong đó, đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan khí tượng và chuyên gia dự báo thời tiết để cập nhật sớm diễn biến nắng nóng phục vụ xây dựng phương thức vận hành.

Để giảm phụ tải đỉnh, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã mở rộng chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) tới cả nhóm khách hàng sử dụng từ 500.000 kWh/năm. Đến nay đã có hơn 1.000 khách hàng tham gia chương trình với khả năng dịch chuyển khoảng 100 MW công suất phụ tải. Đồng thời, tổng công ty đã ký cam kết với hơn 230.000 khách hàng thuộc nhóm hành chính sự nghiệp, sản xuất và thương mại dịch vụ nhằm thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

“Đơn vị cũng đẩy mạnh truyền thông với các thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ như “Hà Nội 26+”, “2 bật, 3 tắt”, “tích tiểu thành đại”… thông qua mạng xã hội, KOL, TikTok và các nền tảng truyền thông số nhằm thay đổi hành vi sử dụng điện của người dân trong các khung giờ cao điểm”, ông Duyên chia sẻ.

Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), EVNNPC đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh trình UBND địa phương phê duyệt phương án cung cấp điện, trong đó xây dựng nhiều kịch bản điều chỉnh phụ tải từ 5% đến 30% nếu xảy ra thiếu điện cục bộ.

Ngoài ra, EVNNPC cũng phối hợp với các nhà máy thủy điện nhỏ điều chỉnh giờ phát điện phù hợp với khung cao điểm mới của hệ thống, bổ sung thêm khoảng 2.000-3.000 MW vào các khung giờ tối cùng với đó là các hoạt động tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà cũng được triển khai đẩy mạnh.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, để bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, cần sớm rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng rút ngắn thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu và các dự án nguồn điện cấp bách. Theo ông Hoài, nhiều giải pháp hiện mới dừng ở mức khuyến khích, vận động nên cần nhanh chóng thể chế hóa thành các quy định mang tính bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đặc biệt với các thiết bị tiêu thụ điện lớn như điều hòa nhiệt độ, tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và phương pháp quản trị, điều hành của NSMO cùng các đơn vị ngành điện trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng sớm và tăng cao hơn dự báo. Bộ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị đã chủ động nhận diện vấn đề, phối hợp chặt chẽ, cập nhật thông tin thường xuyên để tối ưu phương án vận hành hệ thống điện quốc gia.

Bộ trưởng yêu cầu, NSMO, EVN và các đơn vị liên quan phải rà soát, cập nhật lại toàn bộ kịch bản cung ứng điện năm 2026 trên cơ sở diễn biến phụ tải thực tế, nhất là khả năng công suất cực đại miền Bắc có thể vượt mức dự báo trước đây. Đồng thời, cần đánh giá lại đầy đủ cả phía cung và phía cầu, tính toán các giải pháp dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh giờ cao điểm và huy động tối đa các nguồn lực hiện có để bảo đảm không để xảy ra thiếu điện trong mọi tình huống.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và thủ tục nhằm thúc đẩy đầu tư các nguồn điện mới, điện mặt trời mái nhà, mua bán điện trực tiếp và các dự án lưu trữ năng lượng (BESS), những vấn đề thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị.

Người đứng đầu ngành Công Thương cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát vận hành, bảo dưỡng các nhà máy điện, nắm chắc tình hình nhiên liệu than, khí, LNG và vật tư dự phòng; đồng thời thúc đẩy các dự án nguồn điện nền, đặc biệt là các dự án trọng điểm cấp bách nhằm bổ sung công suất cho hệ thống điện miền Bắc.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật đã được đề ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương, địa phương, ngành điện và các sở công thương trong quản lý lưới điện truyền tải, phân phối; đồng thời sớm xây dựng Chương trình quốc gia về tiết kiệm điện gắn với chiến lược truyền thông đồng bộ từ Trung ương tới địa phương. Báo Công Thương được giao phối hợp với VTV và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng cao điểm.