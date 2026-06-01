SCEX – Dấu mốc chiến lược mới của Bầu Thụy trong kỷ nguyên tài sản số

Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) vừa công bố lễ ra mắt các thành viên HĐQT với sự tham gia của nhiều lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và công nghệ.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Thái giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT gồm ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.

Ông Nguyễn Đức Thụy tặng hoa chúc mừng đội ngũ HĐQT SCEX

Theo SCEX, việc củng cố đội ngũ HĐQT là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện nền tảng vận hành và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển dài hạn trong lĩnh vực tài sản số và công nghệ blockchain.

Giữ vai trò Chủ tịch HĐQT SCEX, ông Nguyễn Duy Khoa là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, đã và đang đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức lớn như ACBS, SSI, VNDirect, Red Investment Management và LPBS.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thái đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ được đào tạo quốc tế, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ). Với kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trong hệ sinh thái ThaiGroup cùng nền tảng hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán tại LPBS, ông Thái được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chiến lược tăng trưởng, mở rộng hợp tác và định hình các hướng phát triển kinh doanh mới cho SCEX trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, các thành viên còn lại của HĐQT cũng là các nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – đầu tư, công nghệ và chuyển đổi số. Việc ra mắt HĐQT mới diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi hành lang pháp lý dần được hoàn thiện.

Đặc biệt trong Lễ ra mắt có sự chứng kiến và chúc mừng của ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SACOMBANK. Phát biểu chúc mừng, ông Thụy đánh giá: “Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để hình thành các doanh nghiệp tài sản số bài bản, minh bạch và có năng lực cạnh tranh quốc tế tại Việt Nam.”

Theo ông Thụy, trong bối cảnh mới, SCEX cần tận dụng cơ hội để đầu tư mạnh vào công nghệ, quản trị rủi ro và tiêu chuẩn vận hành quốc tế, hướng tới trở thành nền tảng giao dịch tài sản số uy tín tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Đức Thụy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT SCEX

Theo báo cáo của Chainalysis, Việt Nam hiện nằm trong Top 5 quốc gia có mức độ chấp nhận tài sản số cao nhất thế giới và thuộc nhóm thị trường crypto phát triển nhanh nhất châu Á. Quy mô dòng tiền crypto tại Việt Nam giai đoạn 2024–2025 được ước tính vượt 220 tỷ USD, với khoảng 17 triệu người dùng quan tâm và sở hữu tài sản số.

Trong bối cảnh đó, tháng 3/2026, SCEX trở thành một trong những doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được Bộ Tài chính xem xét trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Theo định hướng phát triển, SCEX không chỉ tập trung xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số mà còn hướng tới hệ sinh thái tài chính số tích hợp công nghệ blockchain, quản trị rủi ro và tiêu chuẩn vận hành theo thông lệ quốc tế. Công ty định vị theo hướng nền tảng giao dịch chú trọng tính minh bạch, an toàn hệ thống và tuân thủ pháp lý nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.