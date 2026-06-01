Kinh tế

Sacombank đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

P.V

SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ “Sài Gòn Thương Tín” thành “Sài Gòn Tài lộc” theo Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 ngày 01/6/2026.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) chính thức đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc, tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là SACOMBANK.

Tên gọi mới không chỉ kế thừa giá trị thương hiệu đã được Ngân hàng xây dựng suốt hơn ba thập kỷ mà còn khái quát định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, “Sài Gòn” đại diện cho tinh thần năng động, tiên phong và hội nhập - nơi khởi nguồn của thương hiệu SACOMBANK; “Tài” thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và sự chuyên nghiệp trong hoạt động; còn “Lộc” mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Tổng hòa tên gọi mới thể hiện khát vọng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả và bền vững, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

SACOMBANK khẳng định việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông SACOMBANK thông qua vào ngày 22/4/2026.

Thành lập từ năm 1991, SACOMBANK đã không ngừng phát triển, mở rộng quy mô, mạng lưới và năng lực hoạt động; từng bước khẳng định vị thế là ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại và có năng lực cạnh tranh hàng đầu. Năm 2026, SACOMBANK bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đồng thời triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm tái cấu trúc, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của Ngân hàng, nâng cao hiệu quả vận hành theo hướng hiện đại, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao. Ngân hàng đã thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới. Việc thay đổi tên thương mại lần này là bước đi tiếp theo của quá trình tái định vị thương hiệu, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển dài hạn của SACOMBANK trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ cạnh tranh và chuyển đổi mạnh mẽ hơn.

Trong thời gian tới, SACOMBANK sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động để đồng bộ hóa nhận diện mới trên toàn hệ thống, mang đến nhiều trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, hướng đến mục tiêu trở thành "TOP 1 Ngân hàng bán lẻ Việt Nam”.

#Sacombank #Sài Gòn Tài Lộc #ngân hàng #đổi tên #phát triển

