NMLD Dung Quất tăng 45% năng lực xuất sản phẩm bằng đường bộ

Ngày 30/5, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), tổ chức lễ khánh thành Dự án nâng cấp, mở rộng Trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm dầu diesel (DO) và nhiên liệu hàng không Jet-A1 tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Việc đưa công trình vào vận hành đã nâng cao năng lực xuất bán sản phẩm bằng đường bộ của nhà máy từ khoảng 2.000 m3/ngày lên 2.900 m3/ngày, tương đương tăng thêm 45%.

Trước khi nâng cấp, khu vực xuất sản phẩm đường bộ của nhà máy có 4 trạm xuất xe bồn, phục vụ các sản phẩm như xăng RON 92/95, Jet-A1, dầu nhiên liệu (FO) và dầu diesel. Mỗi trạm được thiết kế với hai giàn xuất, cho phép nhiều phương tiện nhận hàng đồng thời.

Cùng với sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong nước, đặc biệt là dầu diesel và nhiên liệu hàng không, hệ thống hiện hữu đã xuất hiện áp lực về năng lực xuất hàng trong các thời điểm cao điểm. Vì vậy, việc đầu tư mở rộng thêm hai trạm xuất mới, nâng tổng số lên 6 trạm xuất hoạt động đồng thời, được xem là giải pháp quan trọng nhằm tăng khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường.

Các đại biểu tại Lễ khánh thành Dự án NCMR Trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO và Jet-A1 của NMLD Dung Quất.

Sau khi hoàn thành, năng lực xuất bán bằng đường bộ của NMLD Dung Quất được nâng từ khoảng 2.000 m3/ngày lên 2.900 m3/ngày. Việc gia tăng công suất xuất bán giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng, tăng hiệu suất nhận hàng, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong công tác điều độ và phân phối sản phẩm.

Đối với sản phẩm Jet-A1, dự án có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu hàng không đang phục hồi mạnh mẽ cùng với đà tăng trưởng của ngành hàng không. Trong khi đó, dầu diesel tiếp tục là sản phẩm nhiên liệu quan trọng phục vụ hoạt động vận tải, logistics, công nghiệp và xây dựng trên cả nước. Đây là một trong những dự án hạ tầng logistics quan trọng của BSR trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi phân phối và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Ông Nghiêm Đức Dương - Phó Tổng Giám đốc BSR phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nghiêm Đức Dương - Phó Tổng Giám đốc BSR cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, góp phần nâng cao năng lực xuất bán sản phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Theo ông Nghiêm Đức Dương, điểm đặc biệt của dự án là được triển khai trong điều kiện vừa thi công vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và duy trì hoạt động sản xuất liên tục của NMLD Dung Quất. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm và phối hợp hiệu quả của các bên, công trình đã hoàn thành bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả đầu tư, sẵn sàng đưa vào vận hành khai thác.

NMLD Dung Quất hiện giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế. Trong những năm gần đây, BSR liên tục đầu tư mở rộng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng từ tồn chứa dầu thô, chế biến đến xuất bán sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tăng khả năng đáp ứng thị trường.

Xe bồn nhập sản phẩm ngay sau khi dự án được khánh thành.

Các dự án đầu tư như bổ sung bể chứa dầu thô, nâng cấp hệ thống xuất bán sản phẩm hay chuẩn bị triển khai dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất đều hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái lọc hóa dầu hiện đại, đồng bộ và có khả năng thích ứng cao với biến động của thị trường năng lượng.

Việc nâng năng lực xuất bán đường bộ lên 2.900 m3/ngày không chỉ mang ý nghĩa gia tăng công suất logistics mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm của BSR từ sản xuất đến phân phối. Đây được xem là một bước đi quan trọng giúp Tổng Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả phục vụ khách hàng và tiếp tục khẳng định vai trò của NMLD Dung Quất trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.