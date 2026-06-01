Lãnh đạo Tây Ninh khảo sát tiến độ Dự án chăn nuôi công nghệ cao DHN Tây Ninh 2

Sáng 1/6, Đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại DHN Tây Ninh 2.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh dự án đang được triển khai theo đúng tiến độ, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành từ đầu năm 2027. Khi hoàn thành, DHN Tây Ninh 2 được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực chăn nuôi thương phẩm cho chuỗi nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăn nuôi hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững của tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan thực tế Tổ hợp trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 2.

DHN Tây Ninh 2 do Tập đoàn Hùng Nhơn hợp tác cùng Tập đoàn De Heus đầu tư với tổng vốn gần 275 tỷ đồng đã khởi công vào tháng 4/2026. Đây là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín theo mô hình “con giống - chăn nuôi - chế biến - tiêu thụ”, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại đây.

Nhờ đầu tư bài bản và định hướng dài hạn, đến năm 2026, Tổ hợp Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao DHN Tây Ninh đã trở thành một trong những trung tâm chăn nuôi gà thịt có quy mô, công suất hàng đầu Đông Nam Á. Tổ hợp còn hướng đến phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng thị trường Halal giàu tiềm năng nhưng nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và quy trình sản xuất, qua đó mở rộng cơ hội xuất khẩu cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Quy mô sản xuất gắn với chăn nuôi công nghệ cao

DHN Tây Ninh 2 do Công ty DHN Tân Châu, thành viên Tập đoàn Hùng Nhơn, làm chủ đầu tư với quy mô 5 triệu con gà thịt/năm. Bên cạnh việc bổ sung nguồn cung gà thương phẩm, dự án còn được định hướng là trang trại nền tảng trong chuỗi sản xuất phục vụ xuất khẩu, nhất là các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn Halal.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn chia sẻ: “Dự án phát triển theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao 4.0, gồm 42 trại nuôi với tổng diện tích sàn hơn 74.000 m²; chuồng nuôi khép kín, cách nhiệt tối ưu, kiểm soát môi trường ổn định. Hệ thống quản trị tự động điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, thông gió bằng cooling pad và quạt công suất lớn; số hóa quy trình qua silo, cấp thức ăn, nước uống tự động, giúp giảm hao hụt, nâng cao an toàn sinh học và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến xuất khẩu Halal.”

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tham quan hệ thống chăn nuôi ứng dụng công nghệ tự động hóa, bảo đảm kiểm soát môi trường và an toàn sinh học.

Từ trang trại đến chuỗi chế biến - xuất khẩu

Không dừng lại ở phát triển các trang trại công nghệ cao, De Heus và Hùng Nhơn đang mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp khép kín tại Tây Ninh, kết nối từ con giống, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu. Với 13 dự án và tổng vốn khoảng 13.100 tỷ đồng, chuỗi liên kết tập trung xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ tiên tiến những tập đoàn hàng đầu thế giới như Bel Gà (Bỉ), Big Dutchman (Đức), Olmix (Pháp) và Boehringer Ingelheim (Đức) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hướng tới năm 2036, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus đặt mục tiêu 200 triệu gà giống, 25 triệu gà thịt xuất khẩu mỗi năm và 10.000 con heo cụ kỵ, từng bước hiện thực hóa doanh thu khoảng 2 tỷ USD cho toàn chuỗi.

Ông Pieter Anton Frederick Buijs - Tổng Giám đốc Big Dutchman Việt Nam nhận định: “Dự án vừa là tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao quy mô hàng đầu Đông Nam Á, vừa là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín De Heus - Hùng Nhơn tại Tây Ninh.

Với việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, vận hành và an toàn sinh học vào dự án tạo đã nền tảng cho hệ sinh thái chăn nuôi hiện đại, kết nối từ con giống, chăn nuôi đến chế biến, xuất khẩu.

Chúng tôi tin rằng, dự án sau khi đi vào vận hành sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho ngành chăn nuôi công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.”

Tây Ninh hướng tới trung tâm nông nghiệp công nghệ cao

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ghi nhận tiến độ dự án và trao đổi với nhà đầu tư về hạ tầng, thủ tục, an toàn sinh học, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Tỉnh đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao bởi nó gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và ấn tượng với những kết quả, tiến độ mà Hùng Nhơn đã đạt được. Tỉnh kỳ vọng Hùng Nhơn và De Heus sẽ là những đơn vị đi đầu, giữ vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và hỗ trợ các doanh nghiệp khác trên địa bàn cùng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa, ghi nhận các vướng mắc, khó khăn và tiếp tục chỉ đạo xử lý kịp thời để Tập đoàn triển khai dự án thuận lợi.”

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc và khảo sát thực tế tại Dự án DHN Tây Ninh 2.

Khi hoàn thành, DHN Tây Ninh 2 được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất gà thịt thương phẩm, đóng góp vào chuỗi chế biến - xuất khẩu và thúc đẩy chuyển dịch chăn nuôi địa phương theo hướng quy mô lớn, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao.

Sự đồng hành của chính quyền địa phương trong tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ tại địa phương cũng góp phần đưa Tây Ninh thành điểm sáng nông nghiệp công nghệ cao phía Nam, từng bước hình thành trung tâm chăn nuôi và chế biến thực phẩm hiện đại.