Cổ phiếu bất động sản phân hóa mạnh

Việt Linh

TPO - Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng 6 không mấy tích cực khi áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ở nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa mạnh.

Sau nhịp giằng co đầu phiên giao dịch hôm nay (1/6), lực cầu suy yếu khiến thị trường dần giảm sâu về cuối ngày. Kết phiên, VN-Index giảm 18,95 điểm, tương đương 1,02%, xuống còn 1.844,54 điểm. Đây cũng là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của chỉ số. Trong khi đó, HNX-Index lại tăng mạnh 10,24 điểm lên 305,18 điểm, còn UPCoM-Index tăng nhẹ lên 125,48 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn của thị trường. Giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt hơn 15.000 tỷ đồng, giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với phiên trước và duy trì ở vùng thấp nhất trong nhiều tháng gần đây. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn đang đứng ngoài quan sát thay vì tham gia bắt đáy.

Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng 6 không mấy tích cực.

Nhóm dầu khí đồng loạt điều chỉnh mạnh sau nhịp tăng trước đó. GAS giảm gần 4%, BSR mất 3,9%, PLX giảm hơn 2%, PVD và PVS cũng chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng cũng không khá hơn khi phần lớn cổ phiếu giảm giá. MSB giảm sàn, STB giảm 1,5%, TCB giảm 1,2%, TPB giảm 1,3%, trong khi CTG, BID, HDB, VPB, SHB hay LPB đều điều chỉnh.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng. Nhóm chứng khoán giao dịch khá tích cực với VND tăng 4,15%, CTS tăng 1,83%, VIX tăng 1,13%, SHS và MBS cùng tăng hơn 1%. Nhóm công nghệ cũng duy trì sắc xanh khi FPT tăng 1,82%, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.

nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa mạnh. Trong khi VIC, VHM, VRE chịu áp lực bán lớn thì nhiều mã vừa và nhỏ vẫn hút dòng tiền. Đáng chú ý, KSF của Sunshine tăng trần phiên thứ hai liên tiếp lên 103.100 đồng/cổ phiếu. CEO tăng gần 4%, TCH tăng 3%, DXG và NLG cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi bán ròng khi xả hơn 600 tỷ đồng trên HoSE. ACB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 109 tỷ đồng, tiếp theo là BSR, MSB, VIC, CTG và VHM. Ở chiều ngược lại, MWG được mua ròng gần 90 tỷ đồng, FPT được mua ròng 68 tỷ đồng và VCB khoảng 45 tỷ đồng.

