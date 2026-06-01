Lộ diện doanh nghiệp chào giá gói thầu vận hành đường sắt ở Phú Quốc

TPO - Hiện nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Tập đoàn Metro Quảng Châu đang hợp tác chào giá cung cấp gói thầu ủy thác vận hành đường sắt nhẹ tại đảo Phú Quốc và hướng tới dự án tuyến Bàu Bàng - Cái Mép, TPHCM.

Ngày 1/6, tại buổi làm việc với Công ty Hữu hạn Tập đoàn Metro Quảng Châu, ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) - cho biết, VNR đang tập trung vào hai nhiệm vụ chiến lược: Khai thác an toàn mạng lưới hiện hữu và chuẩn bị sẵn sàng tham gia xây dựng các tuyến đường sắt mới, bao gồm cả đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Về lộ trình phát triển giao thông công cộng, ông Đặng Sỹ Mạnh chia sẻ quy hoạch cụ thể tại hai đầu tàu kinh tế: Tại TP. Hà Nội, đến năm 2035 sẽ đưa vào khai thác thêm 7 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 397,8 km, đáp ứng 35-40% thị phần vận tải hành khách công cộng. Sau năm 2035, tiếp tục đưa vào khai thác thêm 5 tuyến mới và kéo dài 4 tuyến hiện hữu.

Ở TPHCM, đến năm 2035 sẽ khai thác 6 tuyến đường sắt đô thị (khoảng 183 km), đảm nhận 30-40% thị phần vận tải. Giai đoạn sau 2035, thành phố mở thêm 4 tuyến mới và kéo dài 5 tuyến với tổng chiều dài khoảng 327 km.

Hiện VNR và Tập đoàn Metro Quảng Châu đang hợp tác chào giá cung cấp gói thầu ủy thác vận hành đường sắt nhẹ tại đảo Phú Quốc và hướng tới dự án tuyến Bàu Bàng - Cái Mép (TPHCM). VNR đề xuất đối tác chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật về khai thác đường sắt điện khí hóa tốc độ 200km/h trở xuống, quản lý vận hành dự án và phát triển mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng (TOD).

Đánh giá cao vai trò chiến lược của VNR trong phát triển hạ tầng, ông Lại Chí Hồng - Phó Thị trưởng TP. Quảng Châu - đã đề xuất 3 phương diện hợp tác trọng tâm tại sự kiện. Theo đó, Quảng Châu có thể đưa các doanh nghiệp lớn tham gia dự án của VNR, ứng dụng năng lực quy hoạch và vận hành mô hình TOD tốt nhất Trung Quốc để kết hợp giữa kinh doanh nhà ga và phát triển đồng bộ khu vực xung quanh.

Tập đoàn Metro Quảng Châu sẵn sàng chuyển giao hệ thống phần mềm điều hành (OS) thông minh có bản quyền tự chủ nhằm đảm bảo an toàn mạng lưới và giảm thiểu chi phí bảo trì.

Ngoài ra, phía Quảng Châu cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn xuyên suốt từ chuẩn bị, vận hành đến bảo trì, kết hợp hệ thống đào tạo của đường sắt quốc gia Trung Quốc để giúp Việt Nam làm chủ các công nghệ cốt lõi.