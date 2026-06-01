Eurowindow triển khai chiến dịch tái thiết nơi làm việc tốt nhất

Eurowindow vừa triển khai chiến dịch “90 ngày tái thiết nơi làm việc tốt nhất", tiếp tục đầu tư cho con người như một động lực phát triển bền vững.

Từ bệ phóng “Nơi làm việc tốt nhất” đến khát vọng vươn tầm cao mới

Nhiều năm qua, Eurowindow không chỉ khẳng định vị thế cánh chim đầu đàn trên thị trường vật liệu xây dựng mà còn là miền đất hứa của người lao động. Chứng nhận Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Vật liệu xây dựng là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn.

Với Eurowindow, những danh hiệu đạt được không phải là điểm dừng. Chiến dịch “90 ngày tái thiết nơi làm việc tốt nhất” ra đời từ chính tư duy đổi mới ấy. Đây là một hành trình chuyển đổi sâu sắc từ tư duy đến hành động của toàn hệ thống, nhằm đón đầu những tiêu chuẩn mới về trải nghiệm nhân viên trong kỷ nguyên số.

Sự kiện Kick-off “90 ngày tái thiết nơi làm việc tốt nhất” thu hút hàng trăm CBCNV của Eurowindow trên khắp cả nước tham dự

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Nơi làm việc tốt nhất”, Eurowindow tập trung triển khai đồng bộ 5 nhóm tiêu chí trọng tâm gồm: thu nhập và phúc lợi cạnh tranh; trang bị đầy đủ thiết bị làm việc; môi trường làm việc hiệu quả minh bạch; đào tạo và phát triển liên tục; cơ hội thăng tiến rộng mở. Đây được xem là những tiêu chí quan trọng giúp mỗi cán bộ nhân viên phát huy tối đa năng lực, gia tăng sự gắn kết và cùng đồng hành với doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.

Thông qua chuỗi chuỗi giải pháp được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp kỳ vọng tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ nhân viên, thúc đẩy tinh thần chủ động, trách nhiệm, hợp tác và đồng hành. Đây cũng là nền tảng để Eurowindow tiếp tục xây dựng môi trường làm việc ngày càng hiện đại, hiệu quả và gắn kết hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Cam kết từ đội ngũ lãnh đạo quyết tâm mang đến nơi làm việc đã tốt nay còn tốt hơn

Tại sự kiện, các Phó Tổng giám đốc Eurowindow đã cùng thực hiện nghi thức tuyên thệ và cam kết triển khai chiến dịch, thể hiện quyết tâm đồng hành của đội ngũ điều hành trong quá trình hiện thực hóa 5 tiêu chí nơi làm việc tốt nhất.

Việc toàn bộ lãnh đạo các khối, đơn vị cùng tham gia cam kết cho thấy chiến dịch không phải là nhiệm vụ riêng của bộ phận nhân sự mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống. Từ khối văn phòng đến nhà máy, từ đội ngũ sản xuất đến kinh doanh, kỹ thuật hay thi công, mỗi đơn vị đều đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo môi trường làm việc tích cực và chuyên nghiệp hơn.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow cho biết: “Chiến dịch hôm nay không phải là khẩu hiệu mà cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể mỗi ngày. Những thay đổi bền vững luôn cần sự đồng hành từ cấp lãnh đạo đến từng nhân viên. Chính vì vậy, chiến dịch được kỳ vọng sẽ tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, văn hóa hợp tác và ý thức chủ động cải tiến trong công việc hằng ngày”.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - TGĐ Eurowindow phát biểu tại sự kiện Chiến dịch “90 ngày tái thiết nơi làm việc tốt nhất”

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc đầu tư nơi làm việc của nhân viên đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới theo đuổi. Một môi trường làm việc tích cực không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần thu hút và giữ chân nhân tài, gia tăng mức độ gắn kết và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Đối với Eurowindow, chiến dịch “90 ngày tái thiết nơi làm việc tốt nhất” được xem là bước khởi đầu cho hành trình chuyển đổi sâu rộng hơn trong tương lai. Khi mỗi cán bộ nhân viên cùng chung sức, những giá trị về văn hóa doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp sẽ tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng vững chắc, phát triển bền vững của Eurowindow trong những năm tiếp theo.