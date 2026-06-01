Marriott Bonvoy đưa chương trình Eat Out trở lại, ưu đãi ẩm thực trên toàn quốc

Marriott Bonvoy, chương trình khách hàng thân thiết của Marriott International, chính thức đưa chương trình ẩm thực Eat Out trở lại Việt Nam, mang đến cho hội viên cơ hội khám phá hàng loạt trải nghiệm ẩm thực cao cấp tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Marriott trên cả nước.

Diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/9, Eat Out cùng Marriott Bonvoy giới thiệu các thực đơn set menu và tiệc buffet đặc sắc với hai mức giá ưu đãi 790.000 đồng và 1.490.000 đồng. Chương trình quy tụ nhiều nhà hàng nổi tiếng tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, TP.HCM, Cần Thơ, Bình Dương và Phú Quốc.

Tại Hà Nội, thực khách có thể thưởng thức thực đơn ba món tại French Grill thuộc JW Marriott Hotel Hanoi hoặc buffet trưa cao cấp tại Oven D’or của Sheraton Hanoi Hotel. Ở miền Trung, các nhà hàng như La Plage tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa hay M45 Rooftop Bar & Omakase thuộc Courtyard by Marriott Danang Han River mang đến những trải nghiệm ẩm thực lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải và Nhật Bản.

Tại Nha Trang và Cam Ranh, thực khách được khám phá tinh hoa ẩm thực địa phương kết hợp phong cách quốc tế. Trong khi đó, TP.HCM gây ấn tượng với thực đơn Nikkei tại Nikura của JW Marriott Hotel & Suites Saigon và buffet quốc tế tại Saigon Café thuộc Sheraton Saigon Grand Opera Hotel.

Độc quyền dành cho hội viên Marriott Bonvoy, chương trình Eat Out không chỉ mang đến mức giá hấp dẫn mà còn mở ra hành trình khám phá ẩm thực đa dạng, kết nối hương vị Việt Nam với tinh hoa ẩm thực thế giới. Đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho thực khách và du khách trong mùa hè năm nay.