Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.

Những ngày đầu tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ công an – Biệt đội 114”, Phúc Khang (học sinh lớp 7, Hà Nội) vẫn còn lúng túng với nếp sinh hoạt kỷ luật. Từ những tác phong nhỏ như đứng thẳng lưng, đi không kéo lê giày dép… đến các kỹ năng quan trọng như tự vệ; phòng chống xâm hại, bạo lực ở trẻ em; xử lý các tình huống nguy hiểm… đều mới mẻ với cậu bé thành thị.

Phúc Khang học cách tự sắp xếp đồ dùng trong ngày đầu tham gia “Học làm chiến sĩ công an” (Ảnh: VN).

Việc cho con tham gia trại hè năm nay của chị Ngọc Lan – mẹ Phúc Khang – xuất phát từ những trăn trở rất thực tế. “Con đang bước vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, trong khi các tác động từ môi trường số – đặc biệt là mạng xã hội – ngày càng lớn. Có những vấn đề mà ba mẹ chưa chắc đã lường trước hay định hướng hết. Gia đình kỳ vọng những trải nghiệm thực tế sẽ giúp con có thêm kỹ năng để tự bảo vệ và thích nghi”, chị Lan chia sẻ.

Khi phụ huynh tìm kiếm “một mùa hè khác” cho con

Nỗi lo này không phải cá biệt. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), gần 9/10 trẻ em Việt Nam từ 12–17 tuổi đang sử dụng internet, mở ra nhiều cơ hội học tập nhưng cũng kéo theo các rủi ro như bắt nạt trực tuyến, lạm dụng dữ liệu cá nhân hay nội dung độc hại. Việc phụ thuộc vào màn hình còn khiến các em hạn chế giao tiếp xã hội, giảm vận động hoặc thiếu kỹ năng ứng phó trong các tình huống ngoài đời thực.

Trong bối cảnh đó, các chương trình trải nghiệm như “Học làm chiến sĩ công an”, “Học kỳ trong quân đội”… ngày càng nhận được sự quan tâm của phụ huynh và xã hội. Đây cũng là lý do Vinamilk tham gia cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trong việc tổ chức các hoạt động rèn luyện thực tế cho trẻ em. Không chỉ hỗ trợ về dinh dưỡng trong suốt thời gian tham gia, doanh nghiệp còn góp phần tạo điều kiện để các em được trải nghiệm môi trường kỷ luật, phát triển kỹ năng sống và khả năng thích nghi.

“Trong suốt 50 năm phụng sự khát vọng Việt, Vinamilk luôn xem trẻ em là trung tâm của sứ mệnh chăm sóc. Sự chăm sóc đó không dừng lại ở dinh dưỡng hay thể chất, mà còn hướng đến việc tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện, bao gồm cả việc rèn luyện kỹ năng sống, khả năng thích nghi và tự bảo vệ mình trong thời đại số”, bà Bùi Thị Hương – Giám đốc điều hành Vinamilk – chia sẻ.

Không chỉ là dịp nghỉ ngơi sau năm học, kỳ nghỉ hè giờ đây được nhiều phụ huynh định hướng như một khóa trải nghiệm ngắn hạn, để giúp con có thêm những kỹ năng cần thiết (Ảnh: VN).

Từ góc nhìn đơn vị tổ chức, đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho biết sự tham gia của doanh nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng các chương trình dành cho thiếu nhi trong nhiều năm qua.

“Trong nhiều năm qua, Vinamilk luôn là đối tác đồng hành tích cực cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên cả nước. Sự phối hợp này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng các sân chơi, mà còn hỗ trợ thiết thực trong việc bổ sung dinh dưỡng, giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn khi tham gia chương trình”, nhà báo Phạm Định Thi nhấn mạnh.

Vinamilk chung tay vì một môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em

Cùng định hướng góp phần tạo môi trường an toàn và toàn diện để trẻ em phát triển, dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk cũng đã đồng hành cùng Bộ Y tế trong Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam năm 2026. Đây là hoạt động cấp quốc gia nhằm thúc đẩy sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, sự kiện cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng cần thiết để ứng phó với các nguy cơ trên không gian ảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam năm 2026 (Ảnh: VN).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định, trong thời đại công nghệ, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em không chỉ dừng ở sức khỏe thể chất mà còn cần xây dựng “hệ miễn dịch số”.

“Trẻ em cần được trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, tư duy phản biện, kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên môi trường mạng”, ông nói.

Các sản phẩm từ Vinamilk và Optimum đồng hành cùng Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2026 (Ảnh: VN).

Cũng trong dịp này, nhãn hàng Optimum đã cùng lãnh đạo Nhà nước và các cơ quan quản lý đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Trợ giúp Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Với định hướng phát triển dựa trên khoa học dinh dưỡng, Optimum tập trung nghiên cứu các giải pháp giúp trẻ tiếp cận tối đa các dưỡng chất quý được tìm thấy trong sữa mẹ. Điển hình là đột phá 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam*, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, đề kháng và trí não trong những năm đầu đời.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước – trao tặng những phần quà đến các em tại Trung tâm Trợ giúp Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Phát động Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2026: 500.000 hộp sữa đánh dấu cột mốc 50 năm phụng sự

Cũng trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam, Vinamilk đã phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam chính thức khởi động chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2026. Không chỉ tiếp nối hành trình gần hai thập kỷ bền bỉ vì trẻ em Việt Nam, đây còn là bước khởi đầu cho chuỗi hành trình chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em trong năm kỷ niệm nửa thế kỷ năm thành lập và phát triển của Vinamilk.

Đánh dấu cột mốc “50 năm phụng sự khát vọng Việt”, Vinamilk đã trao bảng tượng trưng cam kết dành tặng 500.000 hộp sữa, trị giá 3,5 tỷ đồng, đến 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao gần 43 triệu ly sữa đến hơn nửa triệu trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc, trở thành một trong những chương trình vì trẻ em có quy mô lớn và dài hạn nhất Việt Nam.

Đại diện Vinamilk (đứng giữa) trao bảng tượng trưng 500.000 hộp sữa và nhận kỷ niệm chương từ Bộ Y tế (Ảnh: VN).

Là đơn vị quản lý nhà nước đã đồng hành cùng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam từ năm 2008, đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đánh giá, chính sự tham gia của các doanh nghiệp như Vinamilk đã tạo điều kiện để Quỹ thực hiện các mục tiêu ưu tiên của Chính phủ về trẻ em, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ về dinh dưỡng, chương trình còn bao gồm nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như tổ chức vui chơi – trải nghiệm, thăm khám dinh dưỡng, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ…

“Với gần 20 năm đồng hành, Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ở những nơi mà Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đi qua, các con được thụ hưởng nguồn dinh dưỡng an toàn, dồi dào và từ đó phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ”, bà Nguyễn Thị Hiền – Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam chia sẻ./.

(*) Tính đến ngày 25/03/2025, tất cả các Sản phẩm dinh dưỡng và Sữa uống dinh dưỡng Optimum Gold và Optimum Colos của Vinamilk là sản phẩm có công thức độc quyền lấy cảm hứng từ các dưỡng chất trong sữa mẹ với 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam (Theo kết quả nghiên cứu thị trường do CI Research thực hiện).