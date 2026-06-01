Quảng Trị làm gì để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,6%?

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6%.

Theo thông báo kết luận buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành về thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2026. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đạt 10,6% trong năm nay.

Theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, khu vực công nghiệp - xây dựng phải đóng vai trò đầu tàu. Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế được giao tập trung thúc đẩy các dự án công nghiệp năng lượng, cảng biển, hạ tầng Hành lang kinh tế Đông - Tây và các công trình trọng điểm có khả năng tạo sản lượng lớn trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ được yêu cầu khai thác tối đa các sự kiện văn hóa, phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh, sinh thái để tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực dịch vụ.

Ngành nông nghiệp tập trung phát triển chăn nuôi quy mô công nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước hướng tới xuất khẩu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Song hành với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm. Kết quả giải ngân phải được gắn với việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư.

UBND tỉnh được giao chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; phấn đấu đến hết tháng 6 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 35% kế hoạch vốn được giao. Những đơn vị không bảo đảm tiến độ sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Để hoàn thành mục tiêu này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng, năng lực nhà thầu và các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn theo nguyên tắc “vốn đi theo tiến độ và hiệu quả”. Thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan chức năng phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý những tồn tại phát sinh.

Trong bối cảnh tỉnh Quảng Trị mới sau sáp nhập đang đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, thông điệp được Bí thư Tỉnh ủy đưa ra là phải huy động tối đa các động lực tăng trưởng, siết chặt kỷ luật thực thi công vụ và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, qua đó tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,6% trong năm 2026.