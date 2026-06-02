Lạc Việt SureHCS gỡ rối bài toán quản trị nhân lực cho doanh nghiệp lớn

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô, bài toán quản trị nhân lực trở thành thách thức lớn. Lạc Việt SureHCS mang đến giải pháp HRM số hóa toàn diện, giúp doanh nghiệp lớn tự động hóa quy trình nhân sự, tối ưu chi phí và nâng cao năng suất.

Thách thức trong quản lý nhân sự quy mô lớn

Theo các chuyên gia kinh tế, tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, chi phí lương, phúc lợi, đào tạo dành cho nhân sự thường chiếm tỷ trọng cao trong chi phí vận hành. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn quản lý hàng ngàn nhân viên bằng các công cụ thủ công như Excel hoặc các phần mềm rời rạc.

Với số lượng dữ liệu lớn, cách quản lý này dễ dẫn đến sai sót trong chấm công, tính lương và gây thắc mắc cho người lao động. Đặc biệt, tại các doanh nghiệp sản xuất, chuỗi cửa hàng hay dịch vụ đa chi nhánh, việc phân ca và tổng hợp công hàng ngày trở thành gánh nặng cho bộ phận HR. Sự thiếu đồng bộ còn khiến lãnh đạo khó nắm bắt biến động nhân sự và kiểm soát ngân sách kịp thời.

Giải pháp số hóa toàn diện từ Lạc Việt SureHCS

Nhằm gỡ rối bài toán này, LV SureHCS hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa toàn diện quy trình quản trị nguồn nhân lực trên một nền tảng duy nhất. Giải pháp cung cấp các phân hệ chuyên biệt tích hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Trải qua gần 3 thập kỷ phát triển, LV SureHCS mang đến hệ sinh thái nhân sự số tối ưu cho doanh nghiệp.

Quản lý chấm công, tính lương và phúc lợi - LV SureHCS C&B

Phân hệ cho phép cấu hình các ca làm việc phức tạp: ca liên tục, ca xoay, ca đêm, nghỉ lễ, làm thêm giờ… Tự động tính late/early/undertime và các quy định công theo chính sách doanh nghiệp. Dữ liệu được đồng bộ trực tiếp với phân hệ tính lương với các công thức được tùy biến linh hoạt theo mô hình của từng doanh nghiệp. Từ lương 3P, lương khoán doanh số, lương theo ca, tăng ca, đến các cơ chế thưởng phạt đặc thù theo từng vị trí và phòng ban, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

LV SureHCS - Giải pháp chuyên sâu giúp giải quyết bài toán phân ca, chấm công và tính lương quy mô lớn

Với LV SureHCS, doanh nghiệp có thể thiết kế gói phúc lợi theo từng nhóm nhân sự, từng giai đoạn làm việc, thậm chí theo nhu cầu cá nhân của người lao động. Thông qua ví thưởng điện tử và cơ chế ghi nhận tức thì, giá trị phúc lợi được cảm nhận rõ ràng, không làm phình quỹ lương. Bên cạnh đó, thuế, bảo hiểm được tự động tính toán, kê khai điện tử, giúp HR dễ dàng kiểm soát rủi ro và tiết kiệm thời gian cho các tác vụ hành chính nhân sự.

Tuyển dụng và đào tạo - LV SureHCS Hiring & Training

Số hóa quy trình từ khâu đăng tin đến tiếp nhận, hội nhập nhân viên mới. Công nghệ AI hỗ trợ sàng lọc và phân tích hồ sơ ứng viên nhanh chóng. Đồng thời, nền tảng cung cấp công cụ theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thông qua chỉ số KPI hoặc OKRs.

Cổng thông tin nội bộ - LV SureHCS Portal

Cung cấp công cụ để nhân viên chủ động tra cứu phiếu lương hay đăng ký nghỉ phép qua máy tính và điện thoại. Trợ lý Chatbot AI hỗ trợ giải đáp tự động các thắc mắc về chính sách nhân sự.

Báo cáo nhân sự - Dashboard HR

Hệ thống cung cấp các báo cáo trực quan về biến động, chi phí nhân sự. Số liệu cập nhật real-time giúp ban lãnh đạo dễ dàng điều phối nguồn nhân lực, tránh thiếu hụt lao động.

LV SureHCS cung cấp Dashboard trực quan hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định chính xác hơn.

Nền tảng linh hoạt - Đối tác chuyển đổi số tin cậy

Điểm mạnh của LV SureHCS là khả năng dễ dàng kết nối với các phần mềm có sẵn của doanh nghiệp và tự động cập nhật kịp thời mọi thay đổi về quy định pháp lý. Khi Nhà nước có những điều chỉnh mới về mức đóng bảo hiểm, cách tính thuế thu nhập cá nhân hay các chính sách dành riêng cho lao động thời vụ, phần mềm sẽ cập nhật tức thì, giúp HR tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro.

Theo số liệu thống kê từ tệp khách hàng của Lạc Việt, việc triển khai hệ thống LV SureHCS giúp doanh nghiệp giảm trung bình 15–20% chi phí vận hành nhân sự, đồng thời nâng cao khoảng 30% hiệu suất làm việc của bộ phận HR.

Bà Trần Thị Thụy Vy, Giám đốc Nhân sự tại TP.HCM đang ứng dụng giải pháp chia sẻ: “Công ty chúng tôi quản lý lượng lớn nhân sự làm việc tại 7 địa điểm khác nhau trên toàn quốc. Việc sử dụng LV SureHCS giúp giảm thiểu đáng kể khối lượng công việc thủ công và tiết kiệm thời gian cho nhân viên. Hiện nay, chúng tôi đang ứng dụng phần mềm này trong mọi hoạt động nghiệp vụ nhân sự.”

Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin, Lạc Việt SureHCS tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác tin cậy, mang đến giải pháp quản trị nhân lực toàn diện - hữu ích - chuyên sâu, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt triển khai công tác chuyển đổi số thuận lợi và hiệu quả hơn.

