Mô hình tăng trưởng '1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6' ở Nghệ An là gì?

TPO - Nghệ An đang hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mô hình phát triển “1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6”, định hình các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và đô thị động lực nhằm tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Mô hình tăng trưởng mới

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 diễn ra ngày 28/5, UBND tỉnh Nghệ An đã cho ý kiến vào dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý trong dự thảo là định hướng phát triển theo mô hình “1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6”, được xem như khung chiến lược tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

Quang cảnh phiên họp.

Mô hình này được xây dựng theo từng lớp không gian và động lực phát triển, từ trung tâm tăng trưởng, cực phát triển, vùng kinh tế đến các hành lang và đô thị động lực. Cụ thể:

“1” - Một trung tâm động lực tăng trưởng

Theo quy hoạch, Nghệ An xác định Khu kinh tế Đông Nam là trung tâm động lực tăng trưởng chính của toàn tỉnh. Đây sẽ là hạt nhân phát triển công nghiệp, logistics, thương mại và thu hút đầu tư quy mô lớn trong thời gian tới. Khu vực này được kỳ vọng trở thành đầu tàu tăng trưởng, tạo sức lan tỏa cho các địa phương khác thông qua hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các dự án hạ tầng chiến lược.

“2” - Hai cực tăng trưởng Bắc và Nam

Tỉnh định hướng hình thành 2 cực tăng trưởng lớn: Cực phía Bắc gồm Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với Thái Hòa, đóng vai trò động lực phát triển khu vực Bắc và Tây Bắc Nghệ An. Cực phía Nam là đô thị Vinh gắn với Cửa Lò, được định hướng trở thành trung tâm tổng hợp của Nghệ An và cả vùng Bắc Trung Bộ, phát triển mạnh về dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế và đô thị biển.

Sơ đồ cấu trúc các đô thị Động lực tỉnh Nghệ An.

Việc hình thành hai cực tăng trưởng nhằm tạo thế cân bằng phát triển giữa các khu vực trong tỉnh, tránh tập trung quá mức vào một địa bàn.

“3” - Ba vùng kinh tế - xã hội

Không gian phát triển của Nghệ An được chia thành 3 vùng gồm: Ven biển; Đồng bằng và trung du; Miền núi phía Tây.

Mỗi vùng sẽ có định hướng phát triển riêng phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế địa lý. Trong đó, vùng ven biển tập trung phát triển công nghiệp, cảng biển và kinh tế biển; vùng đồng bằng và trung du phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; còn vùng miền núi phía Tây chú trọng kinh tế rừng, du lịch sinh thái và kinh tế cửa khẩu.

“4” - Bốn trụ cột phát triển

Dự thảo quy hoạch xác định 4 trụ cột kinh tế gồm: Công nghiệp; Thương mại - dịch vụ; Nông nghiệp; Kinh tế biển.

Đây được xem là các lĩnh vực mũi nhọn để tạo tăng trưởng dài hạn cho tỉnh trong giai đoạn mới. Trong đó, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt; thương mại - dịch vụ được kỳ vọng bứt phá cùng quá trình đô thị hóa; nông nghiệp hướng đến giá trị cao và bền vững; còn kinh tế biển trở thành lợi thế chiến lược của Nghệ An.

“5” - Năm hành lang kinh tế

So với quy hoạch trước đây, Nghệ An bổ sung thêm một hành lang kinh tế mới, nâng tổng số lên 5 hành lang gồm: Hành lang kinh tế ven biển; Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; Hành lang kinh tế quốc lộ 7A; Hành lang kinh tế quốc lộ 48A; Hành lang kinh tế cao tốc Vinh - Thanh Thủy, quốc lộ 46.

Phối cảnh cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đáng chú ý, hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy được định hướng phát triển thương mại, logistics, du lịch văn hóa - lịch sử và kinh tế cửa khẩu, đồng thời tăng kết nối giao thương với Lào.

Các hành lang kinh tế được xem là “xương sống” kết nối không gian phát triển của tỉnh, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và thu hút đầu tư.

“6” - Sáu đô thị động lực

Nghệ An xác định 6 vùng đô thị động lực gồm: Vinh; Hoàng Mai; Thái Hòa; Diễn Châu; Đô Lương; Trà Lân.

Các đô thị này sẽ giữ vai trò trung tâm tăng trưởng theo từng khu vực, dẫn dắt phát triển công nghiệp, dịch vụ và dân cư. Trong đó, TP. Vinh tiếp tục là đô thị hạt nhân của tỉnh; Hoàng Mai và Thái Hòa là cực tăng trưởng phía Bắc; còn Đô Lương, Diễn Châu và Trà Lân đóng vai trò kết nối các vùng kinh tế và khu vực miền Tây.

Tăng tốc hạ tầng và thu hút đầu tư

Tại phiên họp, UBND tỉnh Nghệ An cũng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng hơn 18% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,5 tỷ USD, tăng 58,3%.

Tuyến đường ven biển nghìn tỷ nối Nghệ An với các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 64% dự toán năm. Tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm của các dự án đạt 67,7 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, các khu công nghiệp và hệ thống trường học liên cấp.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng được xem là nhiệm vụ then chốt để hiện thực hóa mô hình phát triển “1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6” trong giai đoạn tới.