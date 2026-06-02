Hải quan Tân Sơn Nhất và Chuyển phát nhanh đổi mã quản lý

Từ ngày 1/6, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan Chuyển phát nhanh chính thức sử dụng mã đơn vị hải quan mới theo mô hình tổ chức của Chi cục Hải quan khu vực XV, phục vụ công tác quản lý và thực hiện thủ tục hải quan.

Vừa qua, Cục Hải quan đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, triển khai hoạt động và công tác cán bộ tại Chi cục Hải quan khu vực XV.

Chi cục Hải quan khu vực XV được thành lập theo Quyết định số 3865/QĐ-BTC ngày 17/11/2025 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Hải quan.

Theo mô hình mới, Chi cục Hải quan khu vực XV là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan, có trụ sở chính đặt tại Long Thành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Để phục vụ việc triển khai mô hình tổ chức mới, từ ngày 1/6/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sử dụng mã đơn vị hải quan 06B1 thay cho mã 02B1 trước đây. Mã cơ quan thu của đơn vị được áp dụng là 2995081.

Cùng thời điểm, Hải quan Chuyển phát nhanh chuyển sang sử dụng mã đơn vị hải quan 06DS thay cho mã 02DS trước đây, với mã cơ quan thu là 2995431.

Bên cạnh đó, mã quan hệ ngân sách của đơn vị cấp trên cũng được điều chỉnh thành 1167809 theo quy định.

Việc thay đổi các mã quản lý được thực hiện nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan theo cơ cấu tổ chức mới của ngành.