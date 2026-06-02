Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá vàng lao dốc mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (2/6), giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc theo diễn biến giảm của thị trường thế giới, đưa giá vàng miếng SJC lùi sâu về quanh ngưỡng 157 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

abc.png
Giá vàng giảm mạnh về quanh mốc 157 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu và DOJI được giao dịch ở mức 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 154,2 - 157,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Mi Hồng có giá 154,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu mạnh. Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết quanh mức 4.472 USD/ounce, giảm 57 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng qua.

Mặc dù giảm mạnh trong những phiên gần đây, mặt bằng giá vàng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao lịch sử. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức khoảng 16 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro đối với hoạt động đầu tư ngắn hạn gia tăng khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 2/6 ở mức 25.141 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.117 - 26.397 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #đầu tư vàng #giá vàng hôm nay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe