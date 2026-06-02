Kinh tế Nghệ An chuyển mình mạnh mẽ với nhiều chỉ tiêu tăng cao

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động, Nghệ An vẫn ghi nhận những bước phát triển ấn tượng với hàng loạt chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch. Từ công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư đến thu ngân sách đều đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc trên nhiều lĩnh vực

Những năm gần đây, Nghệ An đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế. Từ một địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tỉnh từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ với sự phát triển đồng đều của công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Theo số liệu công bố của tỉnh, năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Nghệ An đạt 8,44%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, đứng thứ 13 toàn quốc và thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là mức tăng trưởng khá cao trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn từ thị trường thế giới và những biến động địa chính trị.

Đáng chú ý, công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế khi tăng trưởng trên 13%, đóng góp hơn một nửa vào mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Sự bứt phá này đến từ các dự án sản xuất quy mô lớn tại các khu công nghiệp, đặc biệt là Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, WHA Industrial Zone và các cụm công nghiệp trọng điểm.

Cùng với công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Hoạt động thương mại, du lịch, vận tải và logistics phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm việc làm cho người lao động. Khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,5%, đóng góp gần 38% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Trong khi đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học kỹ thuật đã giúp ngành nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Một dấu ấn đáng chú ý khác là quy mô nền kinh tế Nghệ An đã đạt khoảng 9,4 tỷ USD vào năm 2025, phản ánh sự gia tăng đáng kể về năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của địa phương.

Thu hút đầu tư, xuất khẩu và thu ngân sách bứt phá

Không chỉ tăng trưởng về quy mô kinh tế, Nghệ An còn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư và xuất khẩu.

Những năm gần đây, tỉnh liên tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, linh kiện công nghệ cao, dệt may và công nghiệp hỗ trợ đã lựa chọn Nghệ An là điểm đến đầu tư.

Sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn không chỉ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa.

Hàng container bốc dỡ tại Cảng Cửa Lò.

Lĩnh vực xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt khoảng 4,4 tỷ USD, tăng gần 39% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh năng lực sản xuất và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như linh kiện điện tử, hàng may mặc, sản phẩm chế biến từ gỗ, nông sản và vật liệu xây dựng đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Nhiều doanh nghiệp FDI sau khi đi vào hoạt động ổn định đã tạo thêm giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế địa phương.

Thu ngân sách nhà nước cũng là một điểm sáng nổi bật. Năm 2025, tổng thu ngân sách của Nghệ An đạt hơn 29.200 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt xa dự toán được giao. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác điều hành kinh tế cũng như sức bật của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 64% dự toán năm. Nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xuất khẩu, thương mại và du lịch tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc.

Những con số này cho thấy nền kinh tế Nghệ An đang có nền tảng phát triển vững chắc và khả năng chống chịu tốt trước những biến động của thị trường.

Tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những kết quả tích cực đạt được trong thời gian qua đang tạo động lực để Nghệ An hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5% đến 11,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 145.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD và tiếp tục mở rộng quy mô doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Thu hút đầu tư vào Nghệ An tiếp tục tăng cao, góp phần thúc đẩy sản xuất ngành công nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An xác định công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo. Song song với đó là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh.

Các công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, cảng biển nước sâu Cửa Lò, mở rộng sân bay Vinh và hệ thống khu công nghiệp mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương trong những năm tới.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Nghệ An cũng chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy kinh tế Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều tín hiệu tích cực. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư và thu ngân sách không chỉ góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trong khu vực mà còn tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa khát vọng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ trong những năm tới.