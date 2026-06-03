Phân bón hữu cơ Greenma khẳng định vị thế trong cung ứng sản phẩm chất lượng cao

Với năng lực sản xuất và hệ thống phân phối được phát triển đồng bộ, cùng chuỗi sự kiện đồng hành kỹ thuật dành cho nhà phân phối và người nông dân, Greenma đang từng bước khẳng định dấu ấn trên thị trường phân bón hữu cơ Việt Nam.

Ngày 16/05/2026 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma) được vinh danh ở hạng mục “Top 10 Công ty phân bón uy tín tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình “The Best of Vietnam 2026” do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Viện Chất lượng Việt Nam tổ chức.

Phân bón hữu cơ Greenma được xướng tên tại chương trình năm nay được xem là sự ghi nhận cho chiến lược phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, đồng thời phản ánh nỗ lực mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường hiện diện thị trường và đồng hành cùng người nông dân mà Greenma đang triển khai tại nhiều khu vực trên cả nước.

Ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma) nhận giải thưởng (thứ 5 từ trái sang)

Đầu tư bài bản vào năng lực sản xuất và nguồn nguyên liệu

Một trong những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của Greenma là sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ các phụ phẩm trong quá trình chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp tại trang trại bò sữa TH. Phân bón hữu cơ Greenma ứng dụng công nghệ ủ hiếu khí của Đức và đảo trộn với chế phẩm men vi sinh nhập khẩu từ Mỹ, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho các loại cây trồng. Mô hình này góp phần hình thành chuỗi sản xuất theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp để quay trở lại phục vụ canh tác và cải tạo đất.

Phân bón hữu cơ Greenma sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ trang trại bò sữa TH.

Doanh nghiệp cũng đầu tư vào năng lực sản xuất với nhà máy tại xã Nghĩa Lâm, Nghệ An, sở hữu dây chuyền sản xuất phân bón hữu cơ dạng bột và viên nén công suất 48.600 tấn mỗi năm. Quy trình sản xuất được kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, từ thu gom nguyên liệu, phối trộn, ủ hiếu khí đến ép viên và đóng bao thành phẩm.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đầu tư đồng bộ vào nguồn nguyên liệu, công nghệ và năng lực sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cũng là nền tảng để Greenma từng bước mở rộng hiện diện tại nhiều vùng canh tác trọng điểm trên cả nước.

Hiện diện tại hầu hết các vùng canh tác trọng điểm

Phân bón hữu cơ Greenma hiện xây dựng hệ thống phân phối trên phạm vi toàn quốc, tập trung tại các khu vực có nhu cầu lớn về phân bón hữu cơ như Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm khác. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng phát triển hệ thống nhà phân phối, đại lý tại nhiều địa phương nhằm tăng khả năng tiếp cận sản phẩm tới người nông dân.

Trong đó, phân bón hữu cơ Greenma viên nén 35% loại 25kg được ứng dụng phổ biến tại các vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và các vùng sản xuất lúa hướng tới tiêu chuẩn xuất khẩu. Dòng sản phẩm này phù hợp với nhu cầu canh tác quy mô lớn nhờ khả năng cung cấp nguồn dinh dưỡng hữu cơ ổn định cho đất và cây trồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát triển dòng sản phẩm phân bón hữu cơ Greenma viên nén 35% trong túi nhỏ 2kg để phục vụ nhóm khách hàng nông nghiệp đô thị tại các thành phố lớn. Sản phẩm được sử dụng trong các mô hình trồng cây cảnh, hoa và chăm sóc cây xanh, phù hợp với nhu cầu trồng trọt quy mô nhỏ và linh hoạt trong sử dụng.

Song song với việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp còn đặc biệt chú trọng tổ chức các hội thảo, chương trình tập huấn, chia sẻ kiến thức và kỹ thuật canh tác, bón phân khoa học cho bà con nông dân, qua đó cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công…), đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế của cây trồng.

Greenma đã triển khai trên cả nước hàng loạt hội thảo cung cấp kiến thức, hỗ trợ bà con nông dân canh tác hiệu quả, gia tăng năng suất.

Theo đại diện doanh nghiệp, Greenma định hướng xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài cùng hệ thống nhà phân phối và đại lý, thông qua việc phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng tại nhiều địa phương.

Doanh nghiệp cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nhà phân phối, đại lý và người nông dân thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm canh tác, cập nhật kỹ thuật và triển khai mô hình thực tế tại nhiều địa phương. Các chương trình hội thảo nhận được sự hưởng ứng tích cực từ bà con nông dân nhờ những thông tin thiết thực, kịp thời và hữu ích cho quá trình sản xuất nông nghiệp. Qua đó, Greenma kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.