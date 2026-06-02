BIZ MBBank được vinh danh tại lễ biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

Vào ngày 30/05/2026, BIZ MBBank tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng số hàng đầu dành cho doanh nghiệp khi được vinh danh tại Lễ Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số (Viet Nam I4 Impact Awards). Giải pháp Mở tài khoản doanh nghiệp “Toàn trình số - Tự động hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp” được trao danh hiệu Dịch vụ số xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng của BIZ MBBank. Chương trình được tổ chức tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Năm 2026, Lễ Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam số tập trung vào 4 trụ cột chính bao gồm Công nghiệp (Industry), Đổi mới (Innovation), Trí tuệ (Intelligence) và Tác động (Impact). Trong đó, ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến yếu tố tác động thực chất của công nghệ đối với việc thay đổi đời sống xã hội, nâng cao năng lực doanh nghiệp, chất lượng quản trị, tối ưu hóa dịch vụ công và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam. Sự kiện diễn ra dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự đồng hành, bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, khẳng định tầm quan trọng của công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trong kỷ nguyên mới.

Vượt qua gần 300 hồ sơ từ hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp và địa phương tham gia, Giải pháp Mở tài khoản doanh nghiệp BIZ MBBank “Toàn trình số - Tự động hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp” được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao về tính thực tiễn, được lựa chọn là Dịch vụ số xuất sắc tham dự Lễ Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam số 2026.

Bà Hà Thị Thuỳ Liên đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trực tiếp trao giải thưởng

Điểm đặc biệt của quy trình mở tài khoản doanh nghiệp BIZ MBBank là định hướng số hóa toàn trình, cho phép khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình trực tuyến ngay trên thiết bị di động với thao tác đơn giản, nhanh chóng, không cần hồ sơ giấy và không cần tới quầy.

Mở tài khoản doanh nghiệp BIZ MBBank toàn trình số dễ dàng trong 3 phút

Đứng sau thành công ấy là hệ thống ngân hàng số được xây dựng trên nền tảng tích hợp đa công nghệ tiên tiến, tạo nên một “stack” số hóa toàn diện cho việc thu thập, xác thực và đối soát dữ liệu doanh nghiệp. Cụ thể, công nghệ OCR thế hệ mới kết hợp AI/Machine Learning không chỉ trích xuất thông tin từ tài liệu mà còn tự động chuẩn hóa và phát hiện bất thường; eKYC nâng cao ứng dụng sinh trắc học (biometric) và kiểm tra sống (liveness detection) giúp xác thực chính xác danh tính người đại diện pháp luật từ xa. Đồng thời, hệ thống API mở kết nối trực tiếp với các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và bên thứ ba cho phép đối soát đa chiều theo thời gian thực. Các cơ chế rule engine và scoring hệ thống còn hỗ trợ đánh giá rủi ro tự động ngay trong luồng. Sự kết hợp này giúp chuyển đổi quy trình kiểm tra từ thủ công sang tự động, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và tăng cường kiểm soát rủi ro ngay từ bước đầu vào. Ngoài ra, MB là ngân hàng tiên phong và duy nhất triển khai mô hình bổ sung hồ sơ online sau khi KH đã hoàn thành mở tài khoản, cho phép khách hàng cập nhật hồ sơ từ xa và hạn chế gián đoạn giao dịch.

Lễ Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số (Viet Nam I4 Impact Awards) là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của BIZ MBBank trong hành trình đổi mới sáng tạo, mang đến trải nghiệm ngân hàng số hiện đại nhanh chóng và dễ dàng dành cho khách hàng doanh nghiệp.