Cổ phiếu Novaland nằm sàn, chứng khoán giảm 6 phiên liên tiếp

Việt Linh

TPO - Áp lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản khiến VN-Index giảm thêm hơn 18 điểm trong phiên giao dịch ngày (2/6), đánh dấu phiên điều chỉnh thứ 6 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch khó khăn khi lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo VN-Index giảm phiên thứ 6 liên tiếp và lùi xuống vùng thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Sau nhịp hồi phục ngắn đầu phiên, VN-Index có thời điểm tăng hơn 12 điểm nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng. Bước sang phiên chiều, áp lực chốt lời và bán ra gia tăng khiến chỉ số đảo chiều giảm mạnh.

Kết thúc phiên 2/6, VN-Index giảm 18,07 điểm (0,98%) xuống còn 1.826,46 điểm. Đây là phiên giảm thứ 6 liên tiếp, lấy đi gần 60 điểm.

Thanh khoản thị trường có dấu hiệu cải thiện so với phiên trước. Riêng trên HoSE, giá trị giao dịch đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về bên bán với 226 mã giảm giá, trong khi chỉ có 87 mã tăng.

Áp lực lớn nhất tiếp tục đến từ nhóm tài chính. Loạt mã ngân hàng đồng loạt điều chỉnh như HDB giảm 3,3%, CTG giảm 2,03%, VPB, MBB, TCB, SHB giảm trên 1%. Trong nhóm chứng khoán, VIX, SHS, VND, MBS, VPX, giảm trên 2%.

Mã chứng khoán NVL của Novaland giảm sàn xuống 14.200 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng chịu áp lực bán mạnh. Tâm điểm là NVL của Novaland khi giảm sàn xuống 14.200 đồng/cổ phiếu, dư bán giá sàn hơn 24 triệu đơn vị vào cuối phiên. Hàng loạt cổ phiếu khác như PDR, CII, CEO, TCH, DIG và DXG ngập trong sắc đỏ.

Ở nhóm dầu khí, sắc đỏ bao phủ gần như toàn bộ ngành. BSR, PVD, PLX, PVS giảm 2-3%.

Điểm sáng hiếm hoi thuộc về nhóm công nghệ. FPT tăng 2,6% lên 74.800 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 17 triệu đơn vị, trở thành cổ phiếu hỗ trợ VN-Index mạnh nhất phiên. Một số mã công nghệ khác như CMG, ST8 hay HPT cũng duy trì sắc xanh tích cực.

Trên sàn HNX, dòng tiền tiếp tục tập trung vào một số cổ phiếu bất động sản. THD của Thaiholdings tăng trần phiên thứ 19 liên tiếp, trong đó có 14 phiên tăng hết biên độ. KSF của Sunshine Group cũng tăng trần phiên thứ ba liên tiếp sau đại hội cổ đông thường niên.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với giá trị hơn 560 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi bán ròng kéo dài. Áp lực bán tập trung vào HPG, HDB, ACB, CTG, VPB và MBB.

