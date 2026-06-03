Lạm phát 5 tháng vượt 4%, Việt Nam nhập siêu gần 14 tỷ USD

TPO - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,04%. Nhập siêu gần 14 tỷ USD.

Theo số liệu Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 3,61% so với cuối năm 2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,04%.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng ghi nhận mức tăng mạnh nhất - 0,96%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung. Trong đó, giá điện sinh hoạt tăng 2,38%, nước sinh hoạt tăng 1,41%.

Nhóm giao thông cũng tăng 0,83% do giá xăng tăng 2,12%, trong khi nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,48%. Tháng 5 cũng trùng thời điểm kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, và bắt đầu vào cao điểm du lịch hè.

Giá nhóm du lịch trọn gói tăng 1,19%.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm giảm.

Xét trong 5 tháng đầu năm, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%, đóng góp lớn nhất vào CPI với 1,71 điểm phần trăm. Tiếp theo là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,64%, làm CPI chung tăng 1,51 điểm phần trăm.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 4,11% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới.

Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 5 tăng nhẹ 0,02% so với tháng trước. Bình quân 5 tháng, giá USD tăng 1,99% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 5 đạt 99,07 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25%.Trong đó, xuất khẩu đạt 215,66 tỷ USD, tăng 19,5%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 5 nhập siêu 5,21 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu 13,8 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái xuất siêu 5,1 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất gồm điện tử, máy tính và linh kiện đạt gần 56,2 tỷ USD, tăng 46,2%; máy móc, thiết bị đạt gần 27 tỷ USD; điện thoại và linh kiện gần 26,4 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 229,46 tỷ USD, tăng hơn 30,so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện lên tới 88,2 tỷ USD, tăng 57%.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 69,6 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 92,6 tỷ USD.