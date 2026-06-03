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Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông, nghi gặp nạn sau cuộc nhậu

Tân Lộc

TPO - Thi thể một người đàn ông được người dân phát hiện trên sông ở Cà Mau, nghi do nạn nhân nhậu say, bị ngã xuống sông.

Ngày 3/6, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể nam giới trôi sông, nghi do nạn nhân nhậu say, ngã xuống sông tử vong.

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Người dân và lực lượng chức năng vớt thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 3/6, người dân ấp Trà Co (xã Vĩnh Mỹ) phát hiện thi thể nam giới trôi sông nên trình báo lên chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông L.T.T (51 tuổi, trú xã Vĩnh Mỹ). Nguyên nhân tử vong nghi do nạn nhân nhậu say, ngã xuống sông tử vong. Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình để tổ chức an táng theo tục lệ địa phương.

Trước mắt, xã đã vận động và hỗ trợ bước đầu, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát người thân.

Tân Lộc
#Cà Mau #thi thể #sông #nạn nhân #nhậu say #trôi sông

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