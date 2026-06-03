Bằng cấp, chức vụ không thể thay thế năng lực thực thi

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác cán bộ phải đổi mới từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm”. Quy trình rất quan trọng, nhưng quy trình không thay thế được chất lượng cán bộ. Hồ sơ rất cần thiết, nhưng hồ sơ không thay thế được sản phẩm công việc. Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ nhân dân.

Khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều chuyển biến ít

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo tóm tắt về trọng tâm công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.



Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải thống nhất nhận thức, trong giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ không chỉ là nhiệm vụ nội bộ của Đảng, mà là năng lực gốc của quản trị quốc gia; là điều kiện quyết định để biến đường lối thành hiện thực, biến nghị quyết thành hành động, biến nguồn lực thành phát triển, biến niềm tin của nhân dân thành sức mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho đất nước tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững. Những yêu cầu đó đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện; nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển, năng lực cầm quyền, năng lực dự báo, năng lực tổ chức thực hiện và năng lực kiểm soát quyền lực.

Xây dựng Đảng trong giai đoạn mới không chỉ là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn phải xây dựng một Đảng đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, năng lực và phương thức lãnh đạo phù hợp để dẫn dắt đất nước trong kỷ nguyên mới. Xây dựng Đảng phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo làm cho Đảng và từng đảng viên gắn bó với hệ thống chính trị, với nhân dân hơn. Không buông lỏng vai trò lãnh đạo, không bao biện, làm thay Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo là làm cho sự lãnh đạo của Đảng đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn; bảo đảm Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược, bằng tổ chức cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, bằng nêu gương, bằng thuyết phục và bằng kết quả thực tiễn.

Công tác tham mưu phải chuyển mạnh từ phản ứng, xử lý vụ việc phát sinh sang chủ động dự báo, đón đầu xu hướng, chuẩn bị từ sớm, từ xa những vấn đề lớn về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Nghị quyết phải đi vào cuộc sống bằng chương trình hành động cụ thể; chương trình hành động phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời hạn, rõ sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận, năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ; phải khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều chuyển biến ít, ban hành văn bản nhiều nhưng sản phẩm cuối cùng không rõ. Mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể; không để tình trạng việc chung chung, trách nhiệm chung chung, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm.

Bằng cấp, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi

Về vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị sau sắp xếp. Nguyên tắc là một cơ quan có thể làm nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Phân cấp, phân quyền phải được thực hiện thực chất, đồng bộ. Phân cấp phải đi liền với phân quyền; phân quyền phải đi liền với nguồn lực, công cụ, dữ liệu, nhân lực, ngân sách và cơ chế kiểm soát; phải xây dựng cấp cơ sở đủ mạnh, đủ năng lực, đủ điều kiện, đủ thẩm quyền và đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ. Bộ máy sau sắp xếp phải được đánh giá bằng thước đo thực tế.

Về đổi mới căn bản công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, trong giai đoạn mới, cán bộ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu, mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Công tác cán bộ phải đổi mới từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm”. Quy trình rất quan trọng, nhưng quy trình không thay thế được chất lượng cán bộ. Hồ sơ rất cần thiết, nhưng hồ sơ không thay thế được sản phẩm công việc. Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đánh giá cán bộ phải là khâu đột phá. Đánh giá đúng thì bố trí đúng, sử dụng đúng, đào tạo đúng, bảo vệ đúng, sàng lọc đúng. Đánh giá sai thì người tốt không được phát huy, người yếu không bị thay thế, người cơ hội có thể chui sâu, leo cao, làm hỏng việc, hỏng tổ chức, hỏng niềm tin; cần chuyển mạnh sang đánh giá cán bộ bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dữ liệu công việc và sự tín nhiệm của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện thực chất chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở cần đặc biệt quan tâm; cần có cơ chế mạnh mẽ hơn để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Cùng với đó, bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới phải được tiến hành chủ động, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, gắn với quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất cảnh giác trên không gian mạng, nhưng không định kiến, không làm ảnh hưởng đến cán bộ tốt, cán bộ có năng lực, cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ; phải khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu; phát triển đảng viên phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Quan tâm phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kinh tế tư nhân, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, trí thức và các lực lượng mới trong nền kinh tế số. Quản lý chặt chẽ đảng viên, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, kiểm soát quyền lực phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình: xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; phải kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ. Mọi quy định của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, nhất quán, gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển mạnh từ bị động sang chủ động; từ xử lý sau vi phạm sang phòng ngừa, cảnh báo sớm.

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cùng với chống tham nhũng, tiêu cực, phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân. Kiểm soát quyền lực không phải để làm chậm đổi mới, mà để quyền lực được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chính đáng của nhân dân...