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Tài xế 'thở ra cồn' vẫn cầm lái chở 38 khách

Huỳnh Thủy

TPO - Dù đang chở 38 người trên xe khách đường dài, tài xế vẫn bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở khi lưu thông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ một xe khách chở 38 người do tài xế điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn.

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Lực lượng công an làm việc với tài xế xe khách.

Theo đó, khoảng 14h ngày 3/6, tại Km11+900 đường ĐT.695, đoạn qua xã Ea Hiao, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Tổ CSGT địa bàn Ea H’Leo (Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 37B-022.61 chạy tuyến Bình Dương (cũ, nay là TP Hồ Chí Minh) - Nghệ An.

Thời điểm kiểm tra, tài xế là ông T.H.C. (SN 1986, trú tỉnh Nghệ An), chở 38 hành khách.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế ở mức 0,230 mg/l khí thở, thuộc trường hợp chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở.

Với hành vi trên, tài xế bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Để bảo đảm an toàn cho hành khách, lực lượng CSGT đã phối hợp với chủ xe và Bến xe khách Ea H’Leo bố trí phương tiện khác tiếp tục vận chuyển 38 hành khách đến nơi an toàn.

Huỳnh Thủy
#Giao thông #Đắk Lắk #tài xế #nồng độ cồn #xử phạt #xe khách

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