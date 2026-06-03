Bộ Xây dựng: Ưu tiên phát triển chung cư cho thuê tại các đô thị lớn

TPO - Cùng với nhà ở để bán, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế…

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/6, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến cơ chế đột phá để thu hút đầu tư phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng. Ảnh: Như Ý

Theo ông, Luật Nhà ở đã quy định rõ các loại hình: nhà ở bán, nhà ở cho thuê và nhà ở thuê mua, nhưng phân khúc nhà ở cho thuê còn hạn chế. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo kịp thời, giao các địa phương đẩy mạnh phân khúc này.

Ông Hoàng cho hay, Bộ Xây dựng được giao 3 nhóm nhiệm vụ chính. Thứ nhất là nhóm nhiệm vụ đề xuất và hoàn thiện thể chế, chính sách.

Hiện nay, Bộ đã chủ động đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách mới, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để cụ thể hóa vào Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), phấn đấu trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10.

Trong đó, định hướng sẽ chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cùng với đó, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu chính sách về cơ chế, ưu đãi vượt trội về đất đai, tài chính để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất, tín dụng phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Bên cạnh nhà ở để bán, theo ông, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng khác.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai được ông Hoàng nêu rõ là việc rà soát, ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Hiện nay, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở cho thuê; đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê có quy mô nhỏ và vừa.

Thứ ba, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng - những thị trường có nhu cầu lớn về phân khúc này để xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng và nhu cầu.

Các tỉnh, thành đều cam kết triển khai ngay trong tháng 6

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng nêu rõ, đây sẽ là cơ sở quy hoạch, phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu. Trên cơ sở đó tham mưu Chính phủ để Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương trên cả nước.

Bộ Xây dựng cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê và cơ chế vận hành quản lý (gồm cả quản lý kinh doanh thương mại tại các khu nhà cho thuê).

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau (cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên…) và từng khu vực cụ thể. Từ đó các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng.

Trên cơ sở xác lập nhu cầu, các địa phương sẽ chỉ đạo rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn đầu tư công, Quỹ nhà ở địa phương hoặc nguồn vốn đầu tư tư.

Nói thêm về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho hay, phát triển nhà ở cho thuê là chủ trương chiến lược. Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với nhiều địa phương có nhu cầu lớn về nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội như Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Ninh và tới đây sẽ làm với TPHCM, Đồng Nai để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở cho thuê.

“Đây là chủ trương rất trúng, rất đúng, rất hiệu quả và khi Thủ tướng đến làm việc, các tỉnh, thành phố đều cam kết trong tháng 6 sẽ triển khai nhà ở cho thuê ngay bằng các hình thức khác nhau”, ông Phong nhấn mạnh.