Bộ Công an nói về việc đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an đã có văn bản chỉ đạo lực lượng tổ chức cao điểm trên toàn quốc tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Chiều 3/6, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả đợt triển khai thực hiện và giải pháp triển khai trong thời gian tới ra sao?

Trả lời câu hỏi, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng-Người phát ngôn của Bộ Công an nói, công tác phát hiện, đấu tranh xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là việc làm thường xuyên của lực lượng công an.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Gắn với Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có văn bản chỉ đạo lực lượng trên toàn quốc tổ chức cao điểm tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông, đợt cao điểm kéo dài trong 3 tháng và đến thời điểm này đã được gần 1 tháng, kết quả tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ.

Trong đó, lực lượng công an ở 3 cấp đã triển khai công tác tham mưu hoàn thiện pháp luật để tăng cường công tác đấu tranh hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

“Chúng tôi xác định đây là giải pháp căn cơ, chiến lược và hoàn thiện pháp luật theo hai hướng: Thứ nhất là rà soát những hành vi vi phạm và đi trước những hành vi vi phạm, mang tính dự báo. Thứ hai là tăng cường chế tài xử lý để tăng tính răn đe”, ông Nguyễn Quốc Toản cho hay.

Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính và sửa đổi Bộ luật Hình sự trên tinh thần này.

Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh đến các biện pháp phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tập trung vào các hành vi liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đây là giải pháp xuyên suốt, lâu dài.

Ngăn chặn 194 trang mạng trong 1 tháng

Theo ông, thời gian 1 tháng cao điểm vừa qua đã triển khai và có 3 kết quả lớn. Thứ nhất là rà soát phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn những trang mạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong 1 tháng vừa qua đã triển khai ngăn chặn đối với 194 trang mạng, trong đó có 8 trang mạng chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kết quả thứ hai là phối hợp với các lực lượng trong công tác kiểm tra, phát hiện và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả.

Cùng với đó là việc tăng cường xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm. Ông Toản thông tin, kết quả sau gần 1 tháng cao điểm vừa qua đã xử phạt khoảng 216 cá nhân, số tiền xử phạt là hơn 850 triệu đồng.

Thứ ba, theo ông Toản là việc triển khai phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền – đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác tuyên truyền này sẽ tập trung vào việc nhận diện các biểu hiện của các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vận động người dân tố giác các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan thông qua công tác đấu tranh xử lý.

“Đối với nội dung này, chúng tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật và tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm. Đây không chỉ là bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn tham gia vào việc thiết lập một môi trường xã hội trật tự kỷ cương, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.