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Xã hội

Hỗ trợ 90 triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân tai nạn giao thông ở Thanh Hóa

P.V

Ngày 3/6/2026, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo 90 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở Thanh Hóa.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - bà Hoàng Thị Yên, Trưởng Văn phòng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa trực tiếp trao số tiền hỗ trợ nhân đạo cho 2 gia đình nạn nhân ở Thanh Hóa theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NDD-CP của Chính phủ và các quy định liên quan về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

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Lễ trao hỗ trợ được tổ chức tại trụ sở UBND xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hồ sơ được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới xét duyệt, gia đình ông L.V.L, trú tại thôn Nam Hạc, xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa, thuộc đối tượng được hỗ trợ do phương tiện liên quan không tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Trước đó, vào ngày 20/4/2025, ông L.V.L điều khiển mô tô va chạm với mô tô do chị N.T.K.O điều khiển. Hậu quả, chị N.T.K.O bị thương, còn ông L.V.L tử vong.

Căn cứ các quy định, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân L.V.L 45 triệu đồng. Lễ trao hỗ trợ được tổ chức tại trụ sở UBND xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình anh N.Đ.L, trú tại thôn Đông Long, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

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Đại diện gia đình nạn nhân nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Ảnh: PV.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15/11/2025, ô tô tải do anh T.X.P (sinh năm 1989, trú thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân) điều khiển bị nổ lốp và dừng đỗ trên đường để sửa chữa.

Trong lúc đó, mô tô do anh N.Đ.L (sinh năm 1986, trú thôn Đông Long, xã Hoằng Lộc) điều khiển đi cùng chiều đã va chạm vào phía sau xe tải. Vụ tai nạn khiến anh N.Đ.L bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gia đình nạn nhân N.Đ.L được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo số tiền 45 triệu đồng. Buổi trao hỗ trợ được tổ chức tại trụ sở UBND xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện gia đình các nạn nhân xác nhận đã nhận đủ số tiền hỗ trợ và đồng ý chia sẻ thông tin vụ việc nhằm phục vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhân đạo theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.

Như vậy, trong đợt này, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao tổng cộng 90 triệu đồng hỗ trợ nhân đạo cho gia đình hai nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại tỉnh Thanh Hóa, góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Trước đó, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng đã trao 45 triệu đồng hỗ trợ nhân đạo cho một gia đình có người thân không may bị tử vong do tai nạn giao thông ở xã Kim Anh (Hà Nội) và 90 triệu đồng cho 2 gia đình có người bị tử vong do tai nạn giao thông ở tỉnh Nghệ An.

P.V
#tai nạn giao thông #hỗ trợ #nhân đạo #Thanh Hóa #quỹ bảo hiểm #tử vong

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