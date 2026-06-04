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Thế giới

Nga phóng tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân tối tân

Minh Hạnh

TPO - Hạm đội phương Bắc của Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa ở Biển Barents thuộc Bắc Cực.

Cảnh tàu ngầm Nga phóng thử tên lửa. (Nguồn: Tass)

Tàu ngầm này đã phóng một tên lửa hành trình Oniks từ dưới nước, bắn trúng mục tiêu mô phỏng một tàu nổi cách đó khoảng 200 km, hạm đội cho biết trong một tuyên bố hôm 3/6.

Arkhangelsk là tàu ngầm thứ ba thuộc Dự án 885M Yasen-M của Nga, đại diện cho sự cải tiến của tàu ngầm thế hệ thứ tư, ngày càng khó bị phát hiện và theo dõi bằng sonar.

Tàu ngầm Arkhangelsk đã phục vụ trong Hạm đội phương Bắc từ tháng 12/2024.

Ngoài tên lửa Oniks, các tàu Yasen-M còn được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu vượt âm Tsirkon.

Trong chuyến thị sát tàu ngầm năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với thủy thủ đoàn rằng đây là “tàu ngầm hiện đại nhất, được trang bị tốt nhất, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau”.

Ông Putin nhấn mạnh, tàu Arkhangelsk và các tàu Yasen-M khác “có thể làm được mọi thứ”, ám chỉ khả năng tấn công mục tiêu dưới nước, trên mặt nước và trên đất liền.

Minh Hạnh
RT
#Nga #tàu ngầm #Arkhangelsk #hải quân #tên lửa #Biển Barents #quân sự

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