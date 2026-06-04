Đêm sáng đèn nơi phên dậu Tổ quốc

TP - Đêm xuống ở các xã biên giới Sa Loong, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi), ánh đèn trên những công trường xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS vẫn sáng rực giữa núi rừng. Hàng trăm công nhân thay nhau tăng ca, chạy đua tiến độ với mong muốn những ngôi trường mới sớm hoàn thành, để học sinh vùng biên có nơi học tập khang trang, ổn định trước năm học mới.

Ánh đèn đêm trên công trường

Từ 18h30 đến khoảng 21h30, tại công trường Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong gần như không có khoảng nghỉ. Tiếng máy cắt sắt, tiếng búa gõ, tiếng trộn bê tông vang lên liên tục giữa màn đêm vùng biên. Các nhóm công nhân thay nhau bám từng hạng mục để kịp tiến độ đã đề ra, góp sức đưa công trình sớm hoàn thành trước năm học mới.

Trên khu vực gia công cốt thép, anh Hà Văn Khươm cúi sát từng mối nối để kiểm tra kích thước trước khi hàn cố định. Theo anh Khươm, đây là công đoạn đòi hỏi độ chính xác cao vì chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông lại sáng đèn mỗi đêm. Ảnh: Nguyễn Ngọc

“Từ đầu năm đến nay, chuyện tăng ca ban đêm gần như đã quen. Trung bình 2 ngày tôi làm một ca đêm kéo dài khoảng 3 tiếng. Biết là vất vả, nhưng anh em ai cũng cố gắng vì mong trường sớm hoàn thành để học sinh vùng biên giới có chỗ học mới khang trang và tốt hơn”, anh Khươm nói.

Không riêng tại Sa Loong, công trường Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông (xã Dục Nông) cũng duy trì nhịp thi công xuyên đêm. Hơn 40 công nhân được chia thành nhiều tổ, phụ trách các phần việc khác nhau tại 7 khối nhà của dự án. Đồng hành cùng công nhân là đội ngũ kỹ sư luôn túc trực, bám sát từng hạng mục thi công, thường xuyên kiểm tra kỹ thuật và kịp thời xử lý những phát sinh để đảm bảo chất lượng công trình.

Ở một góc công trường, anh Nguyễn Văn Bảy vẫn cặm cụi xây những hàng gạch cuối cùng dù đồng hồ đã qua 20 giờ. Đôi tay chai sần thoăn thoắt trét hồ, căn chỉnh từng viên gạch cho thẳng hàng.

“Từ khi công trình hoàn thành phần móng, đơn vị thi công đã tổ chức 3 ca, 4 kíp để bảo đảm tiến độ. Trung bình mỗi tối có khoảng 50 công nhân làm việc liên tục. Ngoài tiền công, anh em còn được hỗ trợ thêm tiền tăng ca nên cũng có thêm động lực. Ai cũng mong công trình sớm xong để học sinh vùng biên có trường mới”, anh Bảy chia sẻ.

Đêm vùng biên mỗi lúc một sâu hơn, dưới ánh đèn công trường, những người thợ vẫn miệt mài với từng bao xi măng, thanh thép, viên gạch để kịp tiến độ đã đề ra. Với họ, mỗi phần việc hoàn thành trong đêm nay cũng đồng nghĩa ngày học sinh vùng biên giới được vào lớp trong những ngôi trường mới sẽ đến gần hơn.

Mục tiêu hoàn thành trước năm học mới

Ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc điều hành dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông cho biết, đơn vị đã huy động khoảng 250 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm. Tùy từng giai đoạn, điều kiện thời tiết các tổ đội được bố trí linh hoạt. Trung bình mỗi buổi tối có khoảng 40 - 50 công nhân làm việc từ 17h đến 21h.

Theo ông Khoa, không phải hạng mục nào cũng thực hiện vào ban đêm. Những phần việc yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc đòi hỏi độ an toàn cao vẫn ưu tiên thi công ban ngày. Các công đoạn như xây tường, gia công cốt thép, lắp dựng cốt pha hay đổ bê tông mới được bố trí tăng ca buổi tối để tận dụng thời gian.

“Công nhân làm việc ban đêm khá vất vả nên đơn vị cố gắng đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ăn nghỉ cũng như chế độ hỗ trợ để họ yên tâm làm việc”, ông Khoa nói.

Các công nhân làm việc tại công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tại dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong, việc tổ chức thi công cũng được đẩy lên cao điểm. Chỉ huy trưởng công trình Nguyễn Tuấn Đạt cho biết, đơn vị bố trí 3 tổ thi công luân phiên, mỗi tổ khoảng 50 công nhân.

“Nhờ triển khai nhiều mũi thi công đồng thời, đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 51% khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra. Việc tăng ca được tổ chức bài bản, có phân công rõ từng hạng mục. Mục tiêu là vừa bảo đảm tiến độ, vừa phải kiểm soát chặt chất lượng công trình”, ông Đạt cho biết.

Tại Quảng Ngãi, đã có 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS được khởi công, với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, 4 trường thuộc các xã Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi tiến độ thi công đạt từ 33 - 57%. Thời gian thi công từ ngày 29/12/2025 đến 31/7/2026. Đối với 5 trường còn lại thuộc xã Ia Tơi, Ia Đal, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô, các cấp, ngành và chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, dự kiến thi công vào tháng 7/2026.

Ngoài nhân lực, các nhà thầu cũng chủ động chuẩn bị vật tư, vật liệu để tránh gián đoạn thi công. Những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai được phối hợp xử lý ngay tại công trường nhằm hạn chế ảnh hưởng tiến độ chung.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Đại Tân cho biết, đơn vị thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thêm các mũi thi công và bố trí tăng ca khi cần thiết.

Công nhân miệt mài hoàn thiện từng hạng mục để sớm đưa các ngôi trường vào sử dụng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tuy nhiên, theo ông Tân, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiến độ mà còn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và chất lượng công trình. “Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục đúng, thậm chí vượt tiến độ cam kết để học sinh vùng biên sớm được học trong những ngôi trường mới khang trang ngay năm học tới”, ông Tân nhấn mạnh.