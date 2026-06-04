Một người tử vong, một người mất tích do đuối nước tại Lào Cai

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên suối Cát Cát, thôn Cát Cát, xã Tả Van.

Theo thông tin từ UBND xã Tả Van, khoảng 11h, ngày 3/6 , lực lượng chức năng xã Tả Van nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 nạn nhân bị đuối nước tại khu vực suối Cát Cát, thôn Cát Cát, xã Tả Van.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 9, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tả Van, lực lượng ANTT cơ sở, Ban chỉ huy quân sự xã, dân quân cùng người dân địa phương đã huy động phương tiện, khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai.

Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị Đặng Thị Thu H (SN 1995, trú tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Ngay trong buổi chiều, Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ. Do điều kiện mực nước sâu, dòng chảy mạnh, hiện trường có nhiều đá, cây cối rậm rạp, hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thi thể nạn nhân Đặng Thị Thu H đang được bàn giao gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, tiến hành tìm kiếm, rà soát kỹ lưỡng từng vị trí trên suối; đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương phối hợp với các xã giáp ranh triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tối 3/6, công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng tích cực thực hiện với quyết tâm tìm kiếm nạn nhân nhanh chóng nhất có thể.

Đối với thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân hoàn tất các thủ tục hậu sự theo quy định.