Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Iran cùng 'khai quật' vật liệu hạt nhân

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran về cơ bản đã đồng ý phối hợp với Washington trong việc thu hồi và phá hủy các vật liệu hạt nhân bị chôn giấu sau khi xung đột kết thúc.

Tổng thống Donald Trump cho biết, "tính đến thời điểm hiện tại", Tehran đã đồng ý cho phép Mỹ vào Iran để khai quật các vật liệu hạt nhân bị chôn giấu tại nước này sau khi xung đột kết thúc.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 3/6, ông Trump nói việc tiếp cận các vật liệu này là nhiệm vụ rất phức tạp nhưng Washington vẫn quyết tâm thực hiện.

"Việc thu hồi chúng rất khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn làm điều đó", Tổng thống Trump nói đồng thời cho biết Mỹ và Trung Quốc là "hai quốc gia duy nhất sở hữu các thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, dù phía Iran đã nhiều lần thay đổi lập trường nhưng theo tình hình hiện tại, Mỹ sẽ tiến hành hoạt động này trong tương lai không xa.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ đang giám sát chặt chẽ các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan - những địa điểm từng là mục tiêu trong các chiến dịch quân sự của Washington.

"Khu vực đó rất an toàn... Các bạn biết đấy, chúng tôi có Lực lượng Không gian, chúng tôi có camera. Mọi góc độ của ba địa điểm này đều đang được theo dõi liên tục. Nếu có bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, chúng tôi sẽ biết chính xác điều gì đang xảy ra", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chiến dịch thu hồi vật liệu hạt nhân chỉ được tiến hành sau khi xung đột chấm dứt nhằm tránh đặt quân nhân Mỹ vào tình thế nguy hiểm.

'Phong tỏa các cảng của Iran là biện pháp mạnh mẽ nhất'

Tổng thống Donald Trump cho biết việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran là "biện pháp mạnh mẽ nhất", thậm chí có tác động lớn hơn cả các cuộc không kích trước đó.

"Tôi nghĩ rằng việc phong tỏa có lẽ có tác động lớn hơn cả việc ném bom. Nhưng cuộc phong tỏa mà chúng tôi đang thực hiện, cuộc phong tỏa hải quân, thật đáng kinh ngạc. Không một con tàu nào có thể vượt qua trừ khi chúng tôi cho phép", ông Trump nói. Tổng thống Mỹ Trump nói Lãnh tụ Tối cao Iran đang tham gia đàm phán

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng chính quyền của ông đang đàm phán một "thỏa thuận rất mạnh mẽ" với Iran, hoàn toàn trái ngược với thỏa thuận mà chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã ký với Iran vào năm 2015.

"Theo thỏa thuận của chúng tôi, Iran sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông khẳng định.

Ông Trump cũng cho biết, việc mở lại eo biển Hormuz là một điều "rất quan trọng" và cần được thực hiện ngay sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình.

Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra

Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì bất chấp các cuộc tấn công gần đây trong khu vực, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán đã diễn ra "rất tốt".

"Các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt. Nếu có đột phá, điều đó có thể xảy ra ngay trong cuối tuần này", ông nói.

Tổng thống Mỹ cho rằng cả Washington và Tehran đều có những lý do riêng cho các hành động quân sự gần đây, đồng thời mô tả các cuộc tấn công của Iran là phản ứng trước các động thái của Mỹ.