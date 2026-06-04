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Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran, giáng đòn vào Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát vừa thông qua nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục cuộc chiến với Iran, cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ đảng của ông về cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ngày 3/6, Hạ viện bỏ phiếu với tỷ lệ 215-208, trong đó có 4 nghị sĩ Cộng hòa đứng về phía đảng Dân chủ để ủng hộ nghị quyết về quyền lực chiến tranh (War Powers Resolution). Nghị quyết yêu cầu ông Trump rút quân đội Mỹ khỏi Iran, trừ khi Quốc hội chính thức tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực quân sự.

Đây là trở ngại mới nhất mà ông Trump đối mặt tại Quốc hội, bất chấp việc đảng Cộng hòa đang nắm đa số mong manh ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Hiện tại, cuộc bỏ phiếu chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng, bởi để có hiệu lực, dự luật còn phải được Thượng viện thông qua. Ngoài ra, vẫn đang có tranh luận, rằng liệu các nghị quyết quyền lực chiến tranh có phù hợp với Hiến pháp hay không, ngay cả khi được Quốc hội phê chuẩn.

Dù vậy, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự bất an của một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa đối với cách ông Trump xử lý cuộc xung đột, đồng thời đánh dấu một nỗ lực hiếm hoi của lưỡng đảng nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của tổng thống, khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 4.

Ba nghị quyết tương tự trước đó đều thất bại tại Hạ viện, với khoảng cách phiếu ngày càng sít sao.

Gần đây, ông Trump phải đối mặt với một số phản ứng từ chính các nghị sĩ trong đảng mình, sau nhiều tháng họ hầu như không có tiếng nói phản đối các sáng kiến chính sách của ông.

Cũng trong ngày 3/6, Hạ viện thông qua thủ tục mở đường cho cuộc bỏ phiếu về Đạo luật Hỗ trợ Ukraine, nhằm cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Sáu nghị sĩ Cộng hòa cùng 1 nghị sĩ độc lập thường bỏ phiếu cùng đảng Cộng hòa đã ủng hộ biện pháp này.

Thời gian gần đây, các nghị sĩ Cộng hòa cũng phản đối kế hoạch của ông Trump về việc thành lập một quỹ chống “vũ khí hóa chính quyền” (weaponization fund), nhằm hỗ trợ các đồng minh chính trị của ông, những người cho rằng họ từng bị chính phủ đối xử bất công.

Ngoài ra, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đang chỉ trích quyết định của ông Trump về việc bổ nhiệm Bill Pulte - quan chức quản lý thị trường thế chấp không có kinh nghiệm an ninh quốc gia - làm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Tổng thống Trump #Donald Trump #Chiến tranh Mỹ - Iran #Iran

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