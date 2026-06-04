Diễn viên chính tháo sụn mũi, làm phụ hồ để đóng 'Ma xó'

TPO - Để hóa thân thành thợ hồ nghèo ở "Ma xó", Avin Lu cho biết anh xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng ở quận 4 (TPHCM cũ). Trong khi đó, Tín Nguyễn nói cô mang bụng bầu silicone liên tục hơn hai tuần, kể cả lúc ngủ, quyết định tháo sụn mũi trước thời điểm quay phim.

Buổi premiere Ma xó diễn ra ngày 3/6 tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn, dàn cast Avin Lu, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thúy và Lê Khánh.

Avin Lu chia sẻ để đóng vai Phú, người thợ hồ nghèo sống trong vòng xoáy cơm áo và những biến cố gia đình, điều khó nhất không phải thay đổi ngoại hình mà là làm sao để người khác tin anh là phụ hồ.

“Ban đầu tôi không tin mình là một thợ hồ. Tôi có thể thay đổi ngoại hình, nhưng như vậy chưa đủ. Tôi quyết định xin làm phụ hồ không lương để giống hơn”, nam diễn viên chia sẻ.

Avin Lu cho biết ban đầu anh nghĩ chỉ cần đến công trình xây dựng để làm công việc. Thực tế nam diễn viên phải xác minh thông tin, yêu cầu an toàn lao động và thuyết phục quản lý công trình.

Sau nhiều lần giải thích mục đích nhập vai, nam diễn viên được nhận. Khoảng thời gian tiếp xúc đời sống thường nhật của người lao động phổ thông giúp anh hiểu nỗi lo thu nhập, áp lực mưu sinh đến trách nhiệm với gia đình.

“Tôi nhận ra họ đều có ý chí rất lớn. Mỗi ngày đi làm đều nghĩ đến người thân chờ ở nhà. Tôi mang cảm giác đó vào nhân vật Phú”, Avin Lu nói.

Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch cho biết đây là một trong những lý do ê-kíp chọn Avin Lu cho vai diễn có nhiều lớp tâm lý trong phim.

Tín Nguyễn gây chú ý khi kể về quá trình chuẩn bị cho vai Thảo, phụ nữ mang thai giữa nhiều biến cố. Diễn viên nghìn tỷ nói đây là vai chính điện ảnh đầu tiên, thử thách lớn nhất của cô.

“Tôi áp lực nhất không phải khối lượng công việc, chỉ sợ chưa hoàn thành tốt vai diễn, nhất là khi được làm việc cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi”, cô chia sẻ.

Để hiểu cảm giác thai phụ, Tín Nguyễn thử nhiều mẫu bụng bầu, sau đó quyết định đeo bụng bầu silicone liên tục hơn hai tuần.

“Tôi mang bụng bầu mọi lúc có thể, kể cả khi ngủ. Sau đó tôi hiểu được bất tiện và áp lực mỗi ngày của phụ nữ mang thai”, nữ diễn viên nói.

Tín Nguyễn cũng cho biết cô vừa tháo sụn mũi trước khi vào vai chính trong Ma xó.

“Tôi muốn tháo lâu rồi, vai diễn là động lực để tôi quyết định nhanh hơn. Qua mỗi bộ phim, tôi đều nhìn thấy những điểm mình có thể cải thiện, cả về ngoại hình lẫn nghề nghiệp”, Tín Nguyễn nói.

Sau bốn bộ phim kinh dị ra mắt từ đầu năm, NSƯT Hạnh Thúy tiếp tục đóng phim ma. Nữ diễn viên cho biết vai diễn trong Ma xó mất nhiều thời gian hóa trang nhất trong sự nghiệp. Có những ngày cô ngồi liên tục 8 tiếng để hoàn thiện tạo hình, từ mắt giả, kính áp tròng đến chi tiết mô phỏng tổn thương cơ thể.

“Tôi hay đùa với đoàn phim rằng có những ngày mất đến 8 tiếng hóa trang nhưng lên hình chỉ khoảng vài giây”, cô kể.

Hạnh Thúy nói thêm phần khó khăn nhất nằm ở đôi mắt, phải sử dụng kính áp tròng và hiệu ứng hóa trang đặc biệt trong thời gian dài, khiến việc quan sát trở nên khó khăn.

“Đến ngày cuối tôi mới thấy mình thật sự quay phim vì từ lúc bắt đầu hóa trang đến lúc tháo ra gần như chẳng nhìn thấy gì”, chị nói.

Đảm nhận vai bà Tánh, diễn viên Lê Khánh cho biết đây là một trong những nhân vật đặc biệt của cô. Vai diễn mang nhiều lớp tính cách, từ bà thầy, bà mụ và người mẹ. Nữ diễn viên nói cô tuân thủ tuyệt đối yêu cầu từ kịch bản và đạo diễn để vào vai.

Ma xó thuộc thể loại kinh dị tâm linh, lấy cảm hứng từ hình tượng ma xó trong dân gian Việt Nam, xoay quanh những biến cố xảy ra với một gia đình nghèo ở miền quê Nam Bộ. Phim có sự tham gia của Avin Lu, Tín Nguyễn, Lê Khánh, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu…

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