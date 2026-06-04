Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói châu Âu chuẩn bị cho xung đột với Nga và Belarus

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ông Viktor Khrenin, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ở Mátxcơva mới đây, nhận định, nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột nhằm vào Nga và Belarus hiện ở mức rất cao, có khả năng leo thang thành cuộc chiến toàn cầu, báo Nga News.ru đưa tin sáng nay 4/6.

“Đánh giá tình hình hiện nay tại khu vực Đông Âu, chúng tôi nhận thấy khả năng xảy ra xung đột quân sự là rất lớn”, ông Khrenin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói rằng, nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột nhằm vào Nga và Belarus hiện ở mức rất cao. Minh họa: News.ru.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, ông Alexander Volfovich, cho rằng các quốc gia phương Tây đang công khai chuẩn bị cho chiến tranh khi coi Mátxcơva và Minsk là những đối thủ chính.

Theo ông, toàn bộ các tài liệu chiến lược của phương Tây hiện đều dự liệu một kịch bản quân sự trên lục địa châu Âu vào khoảng năm 2030. “Họ đã đưa điều đó vào kế hoạch. Toàn bộ ngân sách quân sự của họ đều hướng tới mục tiêu này”, ông Volfovich nói.

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus cho rằng các quốc gia phương Tây, thông qua lực lượng và hệ thống trinh sát được triển khai dọc biên giới, hoàn toàn có thể nhận thấy rằng không tồn tại bất kỳ mối đe dọa nào đối với họ từ lãnh thổ Belarus hay các khu vực phía tây của Nga. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, họ vẫn coi Mátxcơva và Minsk là hai đối thủ chính.

Cuối tháng 5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Sergei Shoigu, trong cuộc gặp với ông Volfovich cho biết các nước thành viên NATO đang diễn tập những kịch bản tấn công nhằm vào lãnh thổ của Nga và Belarus trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự của liên minh này.

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus - ông Alexander Volfovich (trái) và Thư ký Hội đồng An ninh Nga - ông Sergei Shoigu. Ảnh: RIA-Novosti.

Belarus không muốn chiến tranh nhưng sẵn sàng đáp trả

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Kiev đang ngày càng có những phát biểu mang tính đối đầu với Minsk dưới tác động của một số quốc gia châu Âu.

Ông Lukashenko khẳng định binh sĩ Belarus chưa từng tham chiến tại Ukraine và cũng sẽ không tham gia cuộc xung đột này trong tương lai. Theo nhà lãnh đạo Belarus, Minsk không có lý do gì để bị cuốn vào cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tuy nhiên, ông Lukashenko nhấn mạnh, Belarus sẽ hành động nếu chủ quyền và an ninh quốc gia bị đe dọa. Đồng thời, ông cũng kêu gọi phương Tây không nên lo ngại trước các cuộc tập trận quân sự chung gần đây giữa Belarus và Nga, nói rằng đây chỉ là các hoạt động mang tính phòng thủ.

Lính Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: RIA-Novosti.

Vị trí quân sự nhạy cảm hàng đầu của Nga tại châu Âu

Những cảnh báo ngày càng gay gắt từ Mátxcơva đang đẩy khu vực Baltic trở thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất châu Âu. Trong khi Tổ chức Hiệp ước ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại sườn đông, giới chức Nga cho rằng liên minh quân sự này đang từng bước chuẩn bị các kịch bản nhằm cô lập vùng lãnh thổ Kaliningrad - tiền đồn chiến lược của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu trước đó cáo buộc NATO và các quốc gia thành viên đang rơi vào “cơn cuồng quân phiệt và chủ nghĩa phục thù”, qua đó tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với các nước thành viên CSTO.

Theo Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Artem Bulatov, từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bùng nổ năm 2022, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã gia tăng đáng kể nỗ lực kiểm soát các tuyến hậu cần tại khu vực Baltic.

“Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, NATO và EU đã tăng tốc các hoạt động nhằm kiểm soát những tuyến vận tải chiến lược ở Baltic, thực hiện hàng loạt biện pháp hạn chế kết nối giao thông với Kaliningrad và tạo điều kiện để cô lập khu vực này nếu căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang”, ông Bulatov nhận xét.

Kaliningrad được xem là một trong những vị trí quân sự nhạy cảm nhất của Nga tại châu Âu. Vùng lãnh thổ này không tiếp giáp với phần còn lại của Nga nhưng lại đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát Biển Baltic và là nơi triển khai nhiều hệ thống phòng thủ chiến lược của Mátxcơva.

Lính biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga làm nhiệm vụ tại Kaliningrad. Ảnh: Zuma Press.

Thông điệp cứng rắn gửi NATO: “Mọi mối đe dọa đều là mục tiêu hợp pháp”

Tuyên bố đáng chú ý nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra khi ông đề cập trực tiếp tới phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Litva Kęstutis Budrys - người kêu gọi NATO chuẩn bị khả năng tấn công các lực lượng Nga tại Kaliningrad.

Đáp lại, Tổng thống Putin khẳng định mọi địa điểm tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Nga đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. “Mátxcơva có mọi phương tiện cần thiết để san phẳng bất kỳ ai cố gắng làm điều đó (tấn công các lực lượng Nga tại Kaliningrad)”, ông tuyên bố.

Phát biểu này được xem là một trong những lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ Điện Kremlin kể từ khi những tranh luận về tương lai của Kaliningrad bắt đầu nóng lên trong giới chính trị và quân sự châu Âu.

Khi cả Nga và NATO đều liên tục tăng cường chuẩn bị quân sự, còn những tuyên bố cứng rắn ngày càng xuất hiện dày đặc từ hai phía, Kaliningrad đang nổi lên như một trong những điểm có nguy cơ châm ngòi cho cuộc đối đầu nguy hiểm nhất giữa Nga và phương Tây trong nhiều năm qua. Nếu các bên tiếp tục đẩy căng thẳng vượt qua giới hạn kiểm soát, khu vực Baltic có thể trở thành mặt trận mới của cuộc cạnh tranh địa chính trị đang định hình tương lai an ninh châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin.ru.

Ông Putin ‘phản pháo’ phương Tây: “Đó là lời nói dối trắng trợn”

Trước những tuyên bố từ một số chính trị gia châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến nhằm vào phương Tây, Tổng thống Putin đã bác bỏ hoàn toàn.

Ông gọi những cáo buộc về kế hoạch tấn công châu Âu của Nga là “điều vô lý” và là một chiến dịch tuyên truyền có chủ đích.

“Người ta nói rằng, Nga có những kế hoạch xâm lược nhằm vào các quốc gia Tây Âu. Đó là sự dối trá trắng trợn, thô bạo và trâng tráo. Như Goebbels (nhân vật xây dựng và điều hành bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đức Quốc xã) từng nói, lời nói dối càng khó tin thì người ta càng dễ tin vào nó”, ông Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, truyền thông và giới chính trị phương Tây đang liên tục lặp lại những cáo buộc tương tự nhằm tạo dựng hình ảnh Nga như một mối đe dọa đối với châu Âu.

Tổng thống Putin khẳng định, Mátxcơva chưa bao giờ có ý định hành động quân sự chống lại các nước châu Âu.