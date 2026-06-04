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Xoá 'điểm đen cứ mưa là ngập' ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - TP. Đồng Nai đang triển khai nhiều phương án vệ sinh nạo vét cống, vệ sinh khu vực vòng xoay cổng 11 nhằm xoá 'điểm đen' về ngập nước những ngày qua.

Những ngày gần đây, nhiều trận mưa lớn liên tiếp đã khiến khu vực vòng xoay Cổng 11 (phường Long Hưng) - một trong những nút giao thông quan trọng của TP Đồng Nai, tiếp tục rơi vào tình trạng ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải trên tuyến giao thông huyết mạch này.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau cơn mưa kéo dài vào chiều tối cuối tháng 5/2026, nhiều đoạn đường quanh vòng xoay Cổng 11 bị ngập từ 30-50cm, có nơi ngập sâu hơn khiến hàng loạt phương tiện phải di chuyển chậm hoặc tìm hướng lưu thông khác. Một số xe máy bị chết máy khi đi qua khu vực bị ngập, trong khi ô tô và các phương tiện vận tải lớn cũng gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua khu vực này.

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Lực lượng vệ sinh môi trường nạo vét cống thoát nước tại khu vực cổng 11

Vòng xoay Cổng 11 từ lâu được xem là “điểm đen” về ngập úng của địa phương. Khu vực này nằm trên tuyến kết nối giữa Quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp và nhiều tuyến giao thông quan trọng khác, lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Mỗi khi xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường hoặc hệ thống thoát nước quá tải, tình trạng ngập nước lại tái diễn, gây ùn tắc giao thông kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo TP Đồng Nai đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, UBND các phường Long Hưng, Long Bình và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, nghiên cứu giải pháp, đề xuất trình UBND thành phố xem xét xử lý tình trạng ngập lụt trên tuyến quốc lộ 51, đường Bùi Văn Hòa.

Kết quả thực hiện, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 9/6 tới.

Ngay sau đó, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai công tác nạo vét, khơi thông cống thoát nước dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, QL51. Theo đại diện đơn vị thi công, mỗi ngày mỗi đội thi công chỉ làm được vài trăm mét do rác, bùn tràn ngập trong cống thoát nước.

Việc xử lý dứt điểm tình trạng ngập tại vòng xoay Cổng 11 không chỉ góp phần cải thiện tình hình giao thông mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực cửa ngõ phía Nam tỉnh Đồng Nai.

Văn Quân
#Đồng Nai #ngập nước #vòng xoay Cổng 11 #nạo vét #giao thông

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