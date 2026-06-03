Loạt dự án hạ tầng trọng điểm kết nối TPHCM - Tây Ninh sắp được triển khai

TPO - TPHCM đang triển khai và chuẩn bị đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm tăng cường kết nối liên vùng với tỉnh Tây Ninh và các địa phương lân cận. Trong đó, các dự án như cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 4 hay nâng cấp Quốc lộ 22 được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.

Ngày 3/6, Sở Xây dựng TPHCM thông tin, hiện nay hệ thống giao thông liên kết giữa TPHCM với tỉnh Tây Ninh bao gồm cả đường bộ và đường sắt. Trong đó, các dự án đường bộ đang được triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư, còn các dự án đường sắt hiện chưa được đầu tư xây dựng.

Theo Sở Xây dựng, nhóm dự án đang triển khai thi công gồm nhiều công trình trọng điểm. Trong đó, dự án đường Vành đai 3 TPHCM hiện đạt tiến độ từ 62% đến 85% ở các dự án thành phần và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1 đã được phê duyệt các dự án thành phần, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 hiện đạt khoảng 92% khối lượng thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đối với dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua cầu Thạnh An, phần tuyến trên địa bàn TPHCM đã hoàn thành, trong khi đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh dự kiến hoàn thành trong năm nay. Bên cạnh đó, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương đã được khởi công từ ngày 19/12/2025 và dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2028.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 hiện đạt khoảng 92% khối lượng thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ảnh: A.X

Ngoài các dự án đang thi công, TPHCM còn chuẩn bị đầu tư hàng loạt công trình quy mô lớn nhằm tăng cường kết nối liên vùng. Nổi bật là dự án Vành đai 4 TPHCM dự kiến khởi công trong năm 2026. Cùng với đó là các dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An, nâng cấp Quốc lộ 22, từ An Sương đến Vành đai 3, trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (Bàu Bàng - Mộc Bài), đường mở mới Tây Bắc, đường Võ Văn Kiệt nối dài, Quốc lộ 50B và nhiều tuyến đường, cây cầu kết nối khu vực phía Tây, Tây Bắc thành phố.

Đáng chú ý, tuyến đường ven sông Sài Gòn quy mô từ 8 đến 10 làn xe hiện đang được Tập đoàn Sun Group và Công ty Masterise đề xuất đầu tư. Hồ sơ dự án đang được Sở Tài chính xem xét để tham mưu UBND TPHCM.

Liên quan đến dự án mở rộng đường Lê Văn Lương (kết nối khu Nam TPHCM với tỉnh Tây Ninh), đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết tuyến đường có chiều dài khoảng 6,6 km, quy mô mặt cắt ngang từ 30-40 m theo quy hoạch. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.881 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 6.546 tỷ đồng và chi phí xây lắp khoảng 2.665 tỷ đồng.

Sở Xây dựng đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự kiến chủ trương đầu tư sẽ được trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua tại kỳ họp quý III/2026.

Nếu được chấp thuận, dự án trên sẽ được khởi công trong năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029.