Bắt giám đốc công ty nông nghiệp lừa đảo hơn 3,5 tỷ đồng

TPO - Giám đốc một công ty nông nghiệp tại An Giang bị cáo buộc mua thuốc bảo vệ thực vật trị giá hơn 4,2 tỷ đồng, rồi bán tháo lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng của doanh nghiệp đối tác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Hậu (33 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hậu là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên. Do áp lực nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 4/10 đến 6/11/2025, Công ty Việt Trung đã nhiều lần xuất bán cho Hậu các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu. Ảnh: T. Tầm.

Sau khi nhận hàng, Hậu đem bán lại cho các tổ chức, cá nhân khác với mức giá thấp hơn từ 10-15% so với giá mua. Tổng giá trị số thuốc bảo vệ thực vật đã bán được hơn 3,5 tỷ đồng, phần hàng còn lại được trả về cho Công ty Việt Trung.

Tuy nhiên, thay vì thanh toán cho đối tác, Hậu bị cáo buộc đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 3,5 tỷ đồng để trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi, Hậu không lập sổ sách theo dõi hàng hóa khi nhận thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời không xuất hóa đơn, không ghi chép việc mua bán với khách hàng và tiêu hủy các giấy tờ, biên nhận liên quan đến các giao dịch.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc là nạn nhân của Nguyễn Phước Hậu sớm liên hệ với đơn vị để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.