Bí mật phía sau những kênh bóng đá lậu Xôi Lạc TV, CakhiaTV, RakhoiTV

TPO - Việc cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá hàng loạt “đế chế” web lậu lớn như Xôi Lạc TV, CakhiaTV, RakhoiTV…, cho thấy cuộc chiến chống xâm phạm bản quyền trên không gian mạng còn nhiều cam go, thách thức. Lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo và cá độ khiến các vi phạm "dai dẳng như cỏ dại".

Khởi tố hàng chục vụ án, ngăn chặn truy cập hơn 1 nghìn trang web

​Chỉ sau 3 tuần thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, 1.616 vụ đã bị xử lý hành chính với tổng số tiền xử phạt gần 17,9 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị xử lý lên tới hơn 115,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với 1.073 trang web vi phạm, gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 trang truyền hình trái phép và 21 website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Bên cạnh xử lý hành chính, các biện pháp hình sự cũng được áp dụng quyết liệt. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 43 vụ án đã được phê duyệt quyết định khởi tố; 5 vụ án đã được truy tố; 4 vụ được tòa án thụ lý và đưa ra xét xử với 4 bị can.

Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây vi phạm nghiêm trọng trên môi trường mạng, trong đó có các trang web phát sóng bóng đá trái phép như CakhiaTV, Rakhoi TV, XoiLac TV.... Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị thu giữ hơn 28 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media. Ảnh: BCA.

​Không chỉ đánh mạnh vào web lậu, lực lượng Công an cũng đã mạnh tay xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả. Điển hình, trong tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Hải Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media) cùng hàng loạt bị can khác tại các công ty liên quan như Lululola Entertainment, 1900 Group, Mây Sài Gòn và ca sĩ Quang Lập (Diệp Văn Lập).

BH Media là một trong những mạng lưới đa kênh lớn nhất Việt Nam, hợp tác trực tiếp với YouTube, Facebook, TikTok, quản lý hàng trăm kênh nội dung âm nhạc, phim ảnh, thể thao. Doanh nghiệp này từng nhiều lần bị nghệ sĩ, nhạc sĩ và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tố cáo về việc tự ý xác nhận quyền sở hữu với hàng loạt tác phẩm kinh điển, nhạc cách mạng và dân ca.

Bị can Võ Văn Nam và Diệp Văn Lập. Ảnh: BCA.

Đáng chú ý, cuối năm 2021, BH Media từng là tâm điểm tranh luận về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng số, đặc biệt sau sự cố xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tại AFF Cup. Thời điểm đó, trong phần lễ chào cờ trước trận đấu, khán giả theo dõi trên YouTube không nghe được Quốc ca Việt Nam. Trên màn hình xuất hiện thông báo: “Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ”.

Web lậu Xôi Lạc.

Chặn trang này, trang khác lại mọc lên

Nói đến kênh phát trái phép các giải bóng đá lớn từ trong nước đến quốc tế, "nếu cái tên Xôi Lạc TV là số 2 thì không ai số 1". Sau nhiều năm làm mưa làm gió, hai đối tượng cầm đầu kênh này là P.N.D (SN 1979, trú tại Hà Nội) và N.C.Đ (SN 1993, trú tại Hà Nội) và 30 bị can khác đã bị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống “Xôi Lạc TV” phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Cơ quan chức năng phong toả 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng. Nhiều bình luận viên của hệ thống này có nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm"... trong hệ thống “Xôi Lạc TV” bị bắt giữ.

Một trang web mang tên Xoilacztu.tv với nội dung tương tự đang hoạt động. Ảnh chụp màn hình.

Mặc dù "Xôi Lạc TV" vừa bị triệt phá, tuy nhiên chỉ cần lên trình duyệt gõ từ khóa "xoilac", ngay lập tức lại xuất hiện hàng loạt các trang trực tiếp bóng đá khác với nội dung tương tự, quảng cáo phát sóng World Cup 2026 như: Xoilacztu.tv, Xoilacch.tv...

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế web cho biết, thông thường các trang web lậu này có địa chỉ máy chủ ở nước ngoài. Khi bị cơ quan chức năng chặn họ sẽ tiếp tục mua tên miền mới và trỏ về địa chỉ của host server để hoạt động và nội dung không thay đổi.

Chính vì việc dễ dàng mua tên miền nước ngoài như .tv, .boo, .xyz, .net, .plus... nên các đối tượng chỉ mất vài phút là có thể sử dụng mã nguồn cũ trên một tên miền mới. Cùng với nguồn thu lớn từ quảng cáo, cá độ khiến các trang web lậu vừa bị ngăn chặn lại tìm cách "hồi sinh".

“Xôi Lạc TV” là trang web chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, do một nhóm ẩn danh phát triển. Trong các video phát sóng, nhiều bình luận viên của kênh từng cho biết họ đang sinh sống ở nước ngoài. Tên miền của hệ thống được đăng ký thông qua dịch vụ của GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ.

Đế chế phát lậu bóng đá phía sau CakhiaTV, RakhoiTV. Ảnh: BCA.

Một vụ án tương tự, vào tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố 23 đối tượng trong đường dây phát sóng bóng đá trái phép quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Đ.V.C (SN 1995) cầm đầu, vận hành các website CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV... để phát sóng trái phép nhiều giải bóng đá lớn trong nước và quốc tế. Các đối tượng hoạt động khép kín trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng có tính năng tự xóa tin nhắn để liên lạc và thanh toán tiền thông qua ví điện tử.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 28 bộ máy tính cấu hình cao, 46 điện thoại di động, nhiều thiết bị livestream chuyên dụng; đồng thời phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã xâm phạm bản quyền nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1... Trong đó, Ngoại hạng Anh là giải đấu bị xâm phạm nhiều nhất. Ngoài hành vi phát sóng trái phép, các đối tượng còn lôi kéo người xem tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.

Đáng chú ý, khi đang chuẩn bị kế hoạch phát lậu World Cup 2026 thì đường dây bị cơ quan công an triệt phá.

Phan Ngọc Tuấn - đối tượng điều hành nhiều trang web phim lậu.

Quyết liệt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Vừa qua, tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn; thành lập tổ công tác liên ngành và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, các địa phương phải phấn đấu tăng ít nhất 20% số vụ phát hiện, xử lý vi phạm so với năm 2025. Kết quả thực hiện sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ sẽ có chuyển biến thực chất từ nay đến cuối năm 2026, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân, nâng cao uy tín quốc gia.