Iran nói ‘không có tiến triển đáng kể’ trong quá trình đàm phán với Mỹ

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận không có "tiến triển đáng kể" nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ vài ngày qua, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra "rất tốt đẹp”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Getty Images)

“Hiện không có tiến trình đàm phán chính thức nào giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, các thông điệp vẫn tiếp tục được trao đổi”, ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Ả-rập Al Mayadeen, được Bộ Ngoại giao Iran chia sẻ.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết, Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ trong tuần này, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel vào Beirut.

"Các kênh liên lạc của chúng tôi chưa bị cắt đứt”, ông nói thêm. "Cả hai bên vẫn đang xem xét lại các khuôn khổ hiện có”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vẽ nên một bức tranh lạc quan hơn về các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, cho rằng một bước tiến tiềm năng có thể xảy ra ngay trong cuối tuần này.

Iran doạ đáp trả nếu Israel tấn công Beirut

Cũng theo ông Araghchi, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran sẽ chỉ kết thúc khi “nó cũng kết thúc ở Li-băng”.

“Chúng tôi giữ nguyên lập trường về lệnh ngừng bắn và lập trường về việc chấm dứt chiến tranh”, ông Araghchi nói. Iran đã nhiều lần tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm Li-băng.

Ông Araghchi cũng nói rằng, việc kết thúc chiến tranh phải đồng nghĩa với việc lực lượng Israel rút khỏi Li-băng.

Hôm 3/6, Israel và Li-băng đã đồng ý thực hiện một thoả thuận ngừng bắn, với điều kiện Hezbollah phải hạ vũ khí và rút khỏi miền nam Li-băng.

Theo ông Araghchi, tất cả các bên, bao gồm cả Hezbollah, phải tham gia đối thoại để giải quyết các vấn đề nội bộ của Li-băng.

“Thế giới phải thừa nhận Hezbollah là một phần của thực tế Li-băng”, ông nói, cho biết thêm rằng những nỗ lực của Israel nhằm giải tán Hezbollah và ám sát các thủ lĩnh của nhóm này sẽ chỉ làm cho Hezbollah mạnh hơn.

Iran đã thông báo với phía Mỹ rằng nếu thủ đô Beirut của Li-băng bị tấn công, thì “Tehran sẽ không dung thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

“Theo quan điểm của chúng tôi, hành động như vậy có nghĩa là lệnh ngừng bắn đã bị phá vỡ hoàn toàn, và lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đáp trả”, ông Araghchi nói.

“Lực lượng vũ trang Iran luôn sẵn sàng, và nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm, họ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình”.